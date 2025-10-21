Ο French Montana αντιμέτωπος με αγωγή 1 εκατ. δολ. για φερόμενη κλοπή ρολογιού - Real.gr

Ο French Montana είναι αντιμέτωπος με νέα νομικά προβλήματα, καθώς δύο Ελβετοί επιχειρηματίες κατέθεσαν αγωγή ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων εναντίον του ράπερ κατηγορώντας τον για δόλια ψευδή δήλωση και κλοπή πολυτελούς ρολογιού.

Οι ενάγοντες, Τζάστο Ομπιάνγκ και Σαμίρ Γκάτο, ισχυρίζονται ότι ο Montana δανείστηκε το ακριβό ρολόι τους για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, αλλά δεν το επέστρεψε ποτέ.

Σύμφωνα με την αγωγή, το δράμα ξεκίνησε το 2024 όταν ο ράπερ, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Karim Kharbouch συναντήθηκε με τους δύο άνδρες στην Αίγυπτο.

Ο ράπερ ζήτησε να δανειστεί το πολύτιμο ρολόι για 30 ημέρες, προσφέροντας το δικό του ως εγγύηση, το οποίο ισχυρίστηκε ότι άξιζε επίσης 1 εκατομμύριο δολάρια.