Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ προειδοποιεί κατά του λιμού στη Λωρίδα της Γάζας - Real.gr

Καλεί το Ισραήλ να σταματήσει αυτή την «καταστροφή».

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε σήμερα ενάντια στο λιμό στη Λωρίδα της Γάζας, καλώντας το Ισραήλ να σταματήσει αυτήν την «καταστροφή», καθώς τουλάχιστον 370 άνθρωποι έχουν πεθάνει από πείνα από την έναρξη του πολέμου, είπε.

«Πρόκειται για μια καταστροφή που το Ισραήλ θα μπορούσε να είχε αποτρέψει και μπορεί να σταματήσει ανά πάσα στιγμή», δήλωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, σε συνέντευξη Τύπου στην έδρα του Οργανισμού στη Γενεύη.