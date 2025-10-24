Ο Γερμανός ΥΠΕΞ ανέβαλε επίσκεψή του στην Κίνα - Real.gr

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, που επρόκειτο να μεταβεί «τις ερχόμενες ημέρες στην Κίνα», θα «αναβάλει για αργότερα» το ταξίδι του, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του υπουργείου σε ένα πλαίσιο εμπορικών εντάσεων ανάμεσα στο Πεκίνο και την Ευρώπη.

«Η κινεζική πλευρά δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει αρκετά άλλα ραντεβού εκτός από εκείνο με τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών», είπε η εκπρόσωπος στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου της κυβέρνησης. Όμως, υπογράμμισε, «εμπορικοί περιορισμοί, κυρίως στο πεδίο των σπάνιων γαιών και των ημιαγωγών, ανησυχούν πολύ τις γερμανικές επιχειρήσεις».

Η εκπρόσωπος πρόσθεσε πως η Γερμανία λυπάται για την εξέλιξη αυτή, μεταξύ άλλων δεδομένης της σημασίας της Κίνας η οποία είναι όπως είπε μια χώρα που «όπως καμία άλλη ασκεί επιρροή στη Ρωσία στον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας».