Ο Γερμανός ΥΠΕΞ Βάντεφουλ επιθυμεί να ενισχυθεί η συνεργασία με Εσθονία και Δανία στη Βαλτική λόγω των ρωσικών επιθετικών ενεργειών - Real.gr

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ επιθυμεί να ενισχυθεί η συνεργασία με την Εσθονία και τη Δανία λόγω των επιθετικών ενεργειών της Ρωσίας στην περιοχή της Βαλτικής.

«Η ασφάλεια της περιοχής της Βαλτικής είναι και ασφάλειά μας στη Γερμανία», δήλωσε ο Βάντεφουλ ενόψει της πρώτης του επίσκεψης με την ιδιότητα του υπουργού Εξωτερικών στην Εσθονία και τη Δανία, χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Ο Βάντεφουλ, που τόνισε ότι το θέμα της ασφάλειας θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνομιλιών του στο Ταλίν, θα συναντηθεί με τον Εσθονό ομόλογό του Μάργκους Τσάκνα και με τον πρόεδρο της Εσθονίας Άλαρ Κάρις.

Στη συνέχεια, το απόγευμα, είναι προγραμματισμένο να επισκεφθεί την Κοπεγχάγη όπου θα έχει συνομιλίες με τον Δανό ομόλογό του Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και την υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μάριε Μπιέρε.

Από τη Δανία ο Βάντεφουλ θα μεταβεί στην Τουλόν της Γαλλίας, όπου θα συμμετάσχει αύριο Παρασκευή στην κοινή υπουργική συνεδρίαση Γαλλίας- Γερμανίας.

Σύμφωνα με τον Γερμανό υπουργό, το μέγεθος της απειλής για την ασφάλεια είναι αισθητό κυρίως στην περιοχή της Βαλτικής: «Ο ρωσικός σκιώδης στόλος απεργάζεται κακόβουλα σχέδια, καλώδια κόβονται, σημαδούρες μετακινούνται, το σήμα GPS διακόπτεται – εκεί παρατηρούμε το πλήρες εύρος των υβριδικών επιθέσεων της Ρωσίας».

Ο Βάντεφουλ τόνισε ότι η Εσθονία και οι χώρες της Βαλτικής είχαν προειδοποιήσει από πολύ νωρίς για τους κινδύνους αυτούς. «Στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ ωφελούμαστε σήμερα από την προνοητικότητά τους και τις γνώσεις τους. Θέλουμε να εμβαθύνουμε περαιτέρω αυτή τη συνεργασία», κατέληξε.