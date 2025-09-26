Ο Ίλον Μασκ και ο πρίγκιπας Άντριου αναφέρονται στα τελευταία αρχεία που δημοσιεύθηκαν για τον Έπστιν - Real.gr

Το όνομα του Ίλον Μασκ εμφανίζεται σε αρχεία που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, με αναφορά στην πιθανή επίσκεψη του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο στο νησί του παιδεραστή.

Ο πρίγκιπας Άντριου αναφέρεται επίσης ως επιβάτης στο ιδιωτικό τζετ του εγκληματία σε έγγραφα που δημοσιεύθηκαν από τους Δημοκρατικούς στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Sky news τα εν λόγω έγγραφα δείχνουν τον Μασκ ως πιθανό επισκέπτη στο νησί του Έπσταϊν, στις 6 Δεκεμβρίου 2014 – έξι χρόνια μετά την καταχώριση του Έπσταϊν ως σεξουαλικού παραβάτη.

Το όνομά του εμφανίζεται σε αυτό που φαίνεται να είναι το ημερήσιο πρόγραμμα του Έπσταϊν, με την εξής σημείωση: «Υπενθύμιση: Έλον Μασκ στο νησί στις 6 Δεκεμβρίου (ισχύει ακόμα;)».

Τον περασμένο Ιούνιο, ο Μασκ είχε ισχυριστεί ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανιζόταν σε αρχεία που αφορούσαν τον Έπσταϊν και κατηγόρησε την κυβέρνησή του ότι απέκρυπτε πληροφορίες σχετικά με τη σχέση του προέδρου των ΗΠΑ μαζί του. Ωστόσο, δεν παρέθεσε καμία απόδειξη για τον ισχυρισμό του ενώ αργότερα φαίνεται να διέγραψε τις αναρτήσεις που είχε κάνει για το θέμα στο X.

Τα έγγραφα δείχνουν επίσης τον πρίγκιπα Άντριου ως επιβάτη σε πτήση με το τζετ του Έπσταϊν από το Τέτερμπορο του Νιου Τζέρσεϊ προς το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, στις 12 Μαΐου 2000. Μαζί αναφέρεται το όνομα της τότε φίλης Έπσταϊν, της Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία έχει πλέον καταδικαστεί για σεξουαλική διακίνηση, αλλά και δύο ονόματα που έχουν διαγραφεί.

Μία από τις γυναίκες που είχαν κατηγορήσει τον Έπσταϊν για τις σεξουαλικές επιθέσεις είχε αναφέρει στο δικαστήριο ότι θυμάται να είχε ταξιδέψει σε πτήση με τον πρίγκιπα. Η γυναίκα αυτή ήταν 14 ετών όταν έγινε το ταξίδι.