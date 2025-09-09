Ο Ιρανός ΥΠΕΚ Αραγτσί θα συναντηθεί στην Αίγυπτο με τον επικεφαλής του ΔΟΑΕ Γκρόσι - Real.gr

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί θα συναντηθεί στην Αίγυπτο με τον γενικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), τον Ραφαέλ Γκρόσι, ανέφερε ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης, καθώς η Τεχεράνη έχει αναστείλει κάθε συνεργασία μαζί του από τον Ιούλιο.

«Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Κάιρο, θα συναντηθεί με τον γενικό διευθυντή» του ΔΟΑΕ για να «ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις όσον αφορά νέο πρωτόκολλο αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο Ιράν και στον Οργανισμό», ανέφερε χθες βράδυ το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, επικαλούμενο εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει την ημερομηνία.