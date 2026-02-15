Ο Ιρανός ΥΠΕΞ αναχώρησε για τη Γενεύη - Νέος γύρος συνομιλιών με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα - Real.gr

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν αναχώρησε σήμερα για τη Γενεύη, όπου έχει προγραμματιστεί νέος γύρος συνομιλιών για τα πυρηνικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το υπουργείο του.

Ο Αμπάς Αραγτσί «αναχώρησε από την Τεχεράνη για τη Γενεύη (…) επικεφαλής διπλωματικής και τεχνικής αντιπροσωπείας για τη διεξαγωγή του δεύτερου γύρου διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά και τη διεξαγωγή σειράς διπλωματικών διαβουλεύσεων», ανέφερε η ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι αυτές οι «έμμεσες» συνομιλίες θα διεξαχθούν την Τρίτη υπό τη μεσολάβηση του Σουλτανάτου του Ομάν.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν και με τον επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ).