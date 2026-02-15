Quantcast
Ο Ιρανός ΥΠΕΞ αναχώρησε για τη Γενεύη - Νέος γύρος συνομιλιών με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα - Real.gr
real player

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ αναχώρησε για τη Γενεύη – Νέος γύρος συνομιλιών με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα

20:30, 15/02/2026
Ο Ιρανός ΥΠΕΞ αναχώρησε για τη Γενεύη – Νέος γύρος συνομιλιών με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν αναχώρησε σήμερα για τη Γενεύη, όπου έχει προγραμματιστεί νέος γύρος συνομιλιών για τα πυρηνικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το υπουργείο του.

Ο Αμπάς Αραγτσί «αναχώρησε από την Τεχεράνη για τη Γενεύη (…) επικεφαλής διπλωματικής και τεχνικής αντιπροσωπείας για τη διεξαγωγή του δεύτερου γύρου διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά και τη διεξαγωγή σειράς διπλωματικών διαβουλεύσεων», ανέφερε η ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι αυτές οι «έμμεσες» συνομιλίες θα διεξαχθούν την Τρίτη υπό τη μεσολάβηση του Σουλτανάτου του Ομάν.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν και με τον επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Διώρυγα Σουέζ: Αύξηση διελεύσεων και εσόδων το πρώτο εξάμηνο 2025/26

Διώρυγα Σουέζ: Αύξηση διελεύσεων και εσόδων το πρώτο εξάμηνο 2025/26

21:00 15/02
Αποκαθίστανται σταδιακά τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια - Επιμένουν οι ισχυροί άνεμοι

Αποκαθίστανται σταδιακά τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια - Επιμένουν οι ισχυροί άνεμοι

20:58 15/02
Ιταλία: Έκκληση στον πάπα απευθύνει η μητέρα του παιδιού στο οποίο μεταμοσχεύθηκε κατεστραμμένη καρδιά και κινδυνεύει να πεθάνει

Ιταλία: Έκκληση στον πάπα απευθύνει η μητέρα του παιδιού στο οποίο μεταμοσχεύθηκε κατεστραμμένη καρδιά και κινδυνεύει να πεθάνει

20:57 15/02
Οι ΗΠΑ αναχαίτισαν στον Ινδικό Ωκεανό πετρελαιοφόρο που είχε διαφύγει του αποκλεισμού στην Καραϊβική

Οι ΗΠΑ αναχαίτισαν στον Ινδικό Ωκεανό πετρελαιοφόρο που είχε διαφύγει του αποκλεισμού στην Καραϊβική

20:50 15/02
Άννα Ευθυμίου: Αύξηση του κατώτατου μισθού από 1ης Απριλίου - Δεν θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης το 2027

Άννα Ευθυμίου: Αύξηση του κατώτατου μισθού από 1ης Απριλίου - Δεν θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης το 2027

20:45 15/02
Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της MEGA ELECTRICS A.E.B.E. για την αδόκητη απώλεια του Γενικού Διευθυντή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ

Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της MEGA ELECTRICS A.E.B.E. για την αδόκητη απώλεια του Γενικού Διευθυντή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ

20:41 15/02
Κουτσούμπας: Γιορτάζουμε την ηρωική πορεία της ΚΝΕ, που συνεχίζει στο πλάι του ΚΚΕ στον δρόμο για την επαναστατική ανατροπή

Κουτσούμπας: Γιορτάζουμε την ηρωική πορεία της ΚΝΕ, που συνεχίζει στο πλάι του ΚΚΕ στον δρόμο για την επαναστατική ανατροπή

20:32 15/02
Ο Ιρανός ΥΠΕΞ αναχώρησε για τη Γενεύη - Νέος γύρος συνομιλιών με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ αναχώρησε για τη Γενεύη - Νέος γύρος συνομιλιών με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα

20:30 15/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved