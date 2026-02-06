Ο Ιρανός ΥΠΕΞ έφτασε στο Ομάν για το νέο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ - Real.gr

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, έφτασε αργά το βράδυ της Πέμπτης στο Ομάν για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο, ο Αμπάς Αραγτσί «αφίχθη στη Μουσκάτ, την πρωτεύουσα του Ομάν, προκειμένου να συμμετάσχει σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων σχετικά με τα πυρηνικά με την αμερικανική αντιπροσωπεία».

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ αναμένεται να συναντηθεί με τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ουάσινγκτον να επιτύχει διπλωματική πρόοδο τόσο στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν όσο και σε άλλα ανοιχτά ζητήματα.

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης, διατηρώντας την πίεση προς την Τεχεράνη, παρά την επανέναρξη των συνομιλιών.