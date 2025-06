Ο Ιρανός ΥΠΕΞ πάει στη Μόσχα για διαβουλεύσεις με τον Πούτιν - Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ «ξεπέρασαν μια μεγάλη κόκκινη γραμμή» - Real.gr

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί γνωστοποίησε ότι έχει προγραμματίσει να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα αύριο Δευτέρα, μετά τις αμερικανικές επιδρομές εναντίον εγκαταστάσεων του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

«Θα ταξιδέψω στη Μόσχα σήμερα το απόγευμα και (…) θα έχω σοβαρές διαβουλεύσεις με τον Ρώσο πρόεδρο αύριο», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί στο περιθώριο της συνόδου του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC) στην Κωνσταντινούπολη.

Το Ιράν θα υπερασπιστεί τον εαυτό του «με όλα τα απαραίτητα μέσα», δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών καταγγέλλοντας πως ΗΠΑ και Ισραήλ «ξεπέρασαν μια μείζονα κόκκινη γραμμή» με αυτές τις χθεσινοβραδινές αμερικανικές επιθέσεις.

Ερωτηθείς αν υπάρχει ακόμα περιθώριο για διπλωματία μετά την αμερικανική επίθεση, ο Αραγτσί απάντησε «όχι τώρα».

«Η πόρτα της διπλωματίας θα πρέπει να παραμένει πάντα ανοιχτή, αλλά αυτό δεν ισχύει αυτή τη στιγμή», τόνισε. «Η χώρα μου έχει δεχθεί επίθεση, έχει δεχθεί επιθετικότητα και πρέπει να απαντήσουμε με βάση το νόμιμο δικαίωμά μας στην αυτοάμυνα».

Follow our live blog for latest news, updates and analysis: https://t.co/BQo6Qg2VmA pic.twitter.com/snRzDHi5W6

WATCH: “Iran reserves all options to defend its security interests and people,” Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said on Sunday.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ «ξεπέρασαν μια μεγάλη κόκκινη γραμμή» με τις χθεσινοβραδινές αμερικανικές επιθέσεις εναντίον τοποθεσιών του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. «Δεν υπάρχει κόκκινη γραμμή που εκείνοι να μην έχουν ξεπεράσει. Και η τελευταία, και πιο επικίνδυνη (…) ήταν χθες το βράδυ. Ξεπέρασαν μια μεγάλη κόκκινη γραμμή επιτιθέμενοι σε πυρηνικές εγκαταστάσεις».

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα συνεχίσει να υπερασπίζεται το έδαφος, την κυριαρχία, την ασφάλεια και τον λαό της με όλα τα απαραίτητα μέσα», είπε ο Αραγτσί. Η επίθεση των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, συμπλήρωσε, «είναι μια ασυγχώρητη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

«Οι ΗΠΑ με τις επιθέσεις τους αποφάσισαν να τινάξουν στον αέρα τη διπλωματία»

«Βρισκόμασταν σε διαπραγματεύσεις (σ.σ. για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν) με τις ΗΠΑ όταν το Ισραήλ αποφάσισε να τινάξει στον αέρα αυτή τη διπλωματία», ανέφερε ο Αραγτσί με ανάρτηση του στο X, προσθέτοντας ότι καθώς το Ιράν συνομιλούσε με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «οι ΗΠΑ αποφάσισαν, με τη σειρά τους, να τινάξουν στον αέρα αυτές τις διπλωματικές κινήσεις».

Αντιδρώντας στις ευρωπαϊκές εκκλήσεις για επιστροφή του Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας είπε: «Πώς μπορεί το Ιράν να επιστρέψει σε κάτι που δεν εγκατέλειψε ποτέ, πόσο μάλλον να καταστρέψει;»

Last week, we were in negotiations with the US when Israel decided to blow up that diplomacy.

This week, we held talks with the E3/EU when the US decided to blow up that diplomacy.

What conclusion would you draw?

To Britain and the EU High Rep, it is Iran which must “return”…

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 22, 2025