Ο Ισπανός ΥΠΕΞ κάλεσε την ΕΕ να προχωρήσει στη δημιουργία κοινού στρατού - Real.gr

Η Ισπανία κάλεσε την ΕΕ να προχωρήσει στη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού στρατού ως μέσου αποτροπής, δήλωσε χθες, Τετάρτη, στο Reuters ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Άλμπαρες.

Η ΕΕ θα πρέπει να επικεντρωθεί αρχικά στη συγκέντρωση των υλικών της πόρων προκειμένου να ενσωματώσει σωστά την αμυντική της βιομηχανία και στη συνέχεια να κινητοποιήσει έναν συνασπισμό των πρόθυμων, δήλωσε ο Άλμπαρες.

Η ανησυχία για το αν οι Ευρωπαίοι πολίτες θα είναι διατεθειμένοι να συστρατευθούν στρατιωτικά αποτελεί μια «θεμιτή συζήτηση», ωστόσο οι πιθανότητες συγκρότησης μιας κρίσιμης μάζας είναι μεγαλύτερες στο επίπεδο του ευρωπαϊκού συνασπισμού παρά σε εθνικό επίπεδο, εκτίμησε ο Άλμπαρες, προσθέτοντας: «Μια κοινή προσπάθεια θα ήταν πιο αποτελεσματική απ’ ό,τι 27 ξεχωριστοί εθνικοί στρατοί».

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών έκανε τις δηλώσεις αυτές λίγες ώρες πριν από την έκτακτη σύνοδο των ηγετών της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί αργότερα σήμερα στις Βρυξέλλες με στόχο τον συντονισμό μιας κοινής απάντησης στις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αγοράσει ή να προσαρτήσει τη Γροιλανδία.

Εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επιβεβαίωσε αργά χθες το βράδυ ότι η σύνοδος κορυφής θα πραγματοποιηθεί κανονικά, παρά την ανακοίνωση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο ίδιος και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε «διαμόρφωσαν το πλαίσιο μιας συμφωνίας».

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών εξήγησε ότι στόχος του ευρωπαϊκού στρατού δεν θα είναι να αντικαταστήσει το ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της Ατλαντικής Συμμαχίας. Όμως τόνισε ότι «πρέπει να καταδείξουμε ότι η Ευρώπη δεν είναι ένας τόπος που θα επιτρέψει να εξαναγκαστεί στρατιωτικά ή οικονομικά».

Η άποψη του Άλμπαρες παραμένει ίδια παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ έκανε πίσω στις απειλές του αναφορικά με τη Γροιλανδία αφού συνομίλησε με τον Ρούτε, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του ισπανικού υπουργείου Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι η Μαδρίτη «χαίρεται που άνοιξε ένας δρόμος για διάλογο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αν αυτός ο δρόμος επιβεβαιωθεί».

Η ιδέα δημιουργίας ενός κοινού ευρωπαϊκού στρατού αναφέρθηκε πρώτη φορά το 1951 με στόχο να αντιταχθεί στη Σοβιετική Ένωση και να διασφαλίσει ότι ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας δεν θα απειλήσει τους γείτονές της, αλλά την απέρριψε το γαλλικό κοινοβούλιο το 1954.

«Η ιδέα της ευρωπαϊκής άμυνας ήταν μέρος των απαρχών της ΕΕ. Εναπόκειται στη δική μου γενιά να ολοκληρώσει αυτό το έργο», δήλωσε ο Άλμπαρες.