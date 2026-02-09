Ο Ισραηλινός πρόεδρος ξεκίνησε την επίσκεψή του στην Αυστραλία από την παραλία Μπόνταϊ - Real.gr

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ έφτασε σήμερα στο Σίδνεϊ για μια επίσκεψη στην Αυστραλία που θα το φέρει σε πολλές πόλεις με στόχο να εκφράσει την αλληλεγγύη του στην εβραϊκή κοινότητα της χώρας, μετά την επίθεση που σημειώθηκε τον Δεκέμβριο στην παραλία Μπόνταϊ με στόχο πλήθος που γιόρταζε το Χάνουκα.

Η επίσκεψη Χέρτζογκ πραγματοποιείται έπειτα από πρόσκληση του Αυστραλού πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι μετά την επίθεση της 14ης Δεκεμβρίου που κόστισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους, τη χειρότερη επίθεση που έχει σημειωθεί στην Αυστραλία εδώ και δεκαετίες.

Ωστόσο η επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού έχει προκαλέσει και αντιδράσεις από ανθρώπους που τον θεωρούν συνεργό στους θανάτους αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας, με διαδηλώσεις να είναι προγραμματισμένες σε όλη τη χώρα.

Αρχικά ο Χέρτζογκ επισκέφθηκε την παραλία Μπόνταϊ όπου κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των νεκρών της επίθεσης. Στη συνέχεια συναντήθηκε με επιζώντες και τις οικογένειες των θυμάτων.

«Αυτή ήταν μια επίθεση εναντίον όλων των Αυστραλών. Επιτέθηκαν στις αξίες τις οποίες οι δημοκρατίες μας θεωρούν θεμελιώδεις: στην ιερότητα της ανθρώπινης ζωής, στην ανεξιθρησκία, την ανεκτικότητα, την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό», τόνισε ο Χέρτζογκ σε δηλώσεις του από τον τόπο της επίθεσης.

Σε ανακοίνωσή του ο αναπληρωτής επικεφαλής του Εκτελεστικού Συμβουλίου Αυστραλών Εβραίων (ECAJ), ο Άλεξ Ρίβτσιν, εκτίμησε ότι η επίσκεψη Χέρτζογκ θα «ανυψώσει το ηθικό μιας κοινότητας που πονά».

Παρ’ όλα αυτά κάποιοι Εβραίοι είναι αντίθετοι στην επίσκεψη αυτή.

Το Εβραϊκό Συμβούλιο της Αυστραλίας, που επικρίνει έντονα την ισραηλινή κυβέρνηση, δημοσίευσε ανοικτή επιστολή σήμερα την οποία έχουν υπογράψει περισσότεροι από 1.000 Εβραίοι Αυστραλοί ακαδημαϊκοί και άλλες προσωπικότητες, με την οποία ζητούν από τον Αλμπανέζι να ακυρώσει την πρόσκληση προς τον Χέρτζογκ.

Διαμαρτυρίες

Η επίσκεψη του Ισραηλινού προέδρου έχει προκαλέσει και την αντίδραση φιλοπαλαιστινιακών ομάδων, με διαδηλώσεις να είναι προγραμματισμένες σε μεγάλες πόλεις της Αυστραλίας. Παράλληλα η οργάνωση Palestine Action Group προσέφυγε σε δικαστήριο του Σίδνεϊ κατά των περιορισμών που έχουν θέσει οι αρχές σε μια προγραμματισμένη κινητοποίηση.

«Σήμερα θα είναι μια εθνική ημέρα διαμαρτυρίας με αίτημα τη σύλληψη και τη διερεύνηση του ρόλου του Ισαάκ Χέρτσογκ, ο οποίος, σύμφωνα με την Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ, υποκίνησε σε γενοκτονία στη Γάζα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Palestine Action Group.

Οι αρχές στο Σίδνεϊ έχουν χαρακτηρίσει την επίσκεψη του Χέρτζογκ σημαντικό γεγονός και έχουν αναπτύξει χιλιάδες αστυνομικούς για να διαχειριστούν τα πλήθη.

Η αστυνομία έχει καλέσει τους διαδηλωτές να συγκεντρωθούν σε κεντρικό πάρκο της πόλης για λόγους δημόσιας ασφάλειας, αλλά οι διοργανωτές των κινητοποιήσεων έχουν δηλώσει ότι σχεδιάζουν να συγκεντρωθούν στο ιστορικό Δημαρχείο του Σίδνεϊ.

Εξάλλου οι αρχές φρόντισαν να δώσουν στην αστυνομία εκτεταμένες εξουσίες, επιτρέποντάς της να διαχωρίζει και να μετακινεί πλήθη, να περιορίζει την πρόσβασή σε κάποιες περιοχές, να ζητά από ανθρώπους να απομακρυνθούν και να κάνει έρευνες σε οχήματα.