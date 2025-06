Ισραηλινό πλήγμα σε απόσταση 2.300 χιλιομέτρων εντός του Ιράν - Αεροπορική επιδρομή στο αεροδρόμιο Μασχάντμ - Real.gr

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν ζημιές σε κτίρια ή στον διάδρομο προσγείωσης απογείωσης του αεροδρομίου έπειτα από την ισραηλινή επιδρομή.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα περίπου στις 18:30 ώρα Ελλάδας ότι εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή στο αεροδρόμιο στην Μασχάντμ της τρίτης μεγαλύτερης πόλης του Ιράν στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν ζημιές σε κτίρια ή στον διάδρομο προσγείωσης απογείωσης του αεροδρομίου έπειτα από την ισραηλινή επιδρομή. Άλλα δημοσιεύματα ιρανικών μμε κάνουν λόγο για ισραηλινή επίθεση ανατολικά της πόλης Μασχάντ.

🚨#BREAKING – The IDF says it struck an Iranian refueling plane at #Mashhad Airport, 2300 km from Israel, marking this as the most distant strike since the conflict began.

"The Air Force is working to achieve air superiority throughout Iran," the IDF stated.

