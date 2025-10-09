Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως «προετοιμάζεται» για «την επιχείρηση» επιστροφής των ομήρων - Real.gr

Ο ισραηλινός στρατός χαιρέτισε σήμερα τη συμφωνία που ανακοινώθηκε πως κλείστηκε ανάμεσα στην κυβέρνηση του Ισραήλ και τη Χαμάς και προβλέπει την επιστροφή των ομήρων που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας, προσθέτοντας πως «προετοιμάζεται» για την «επιχείρηση» της υποδοχής του.

«Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου» εθνικής άμυνας του Ισραήλ Εγιάλ Ζαμίρ «διέταξε τις δυνάμεις να προετοιμαστούν να ηγηθούν στην επιχείρηση για την επιστροφή των ομήρων με ευαισθησία και επαγγελματισμό» αλλά και «να είναι έτοιμες για οποιοδήποτε σενάριο», ανέφερε ο στρατός.