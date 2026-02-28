Quantcast
Ο ισραηλινός στρατός έπληξε στρατηγικής σημασίας συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στο Ιράν - Real.gr
17:27, 28/02/2026
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν κύμα επιθέσεων που είχαν στόχο «στρατηγικής σημασίας» συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν.

Μεταξύ των στόχων που επλήγησαν ήταν ένα «προηγμένο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας SA-65» στην επαρχία Κερμανσάχ, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις IDF που μεταδίδει ο ιστότοπος Times of Israel.

«Οι IDF εξακολουθούν επί του παρόντος να πλήττουν υποδομές του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν προκειμένου να επιφέρουν πλήγματα στο καθεστώς και να αποτρέψουν απειλές για το εσωτερικό του Ισραήλ», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ισραήλ: Η στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν είναι «εντελώς διαφορετικής κλίμακας» σε σύγκριση με εκείνη του Ιουνίου

Η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Ισραήλ, μαζί με τις ΗΠΑ, εναντίον του Ιράν σήμερα το πρωί είναι «εντελώς διαφορετικής κλίμακας» σε σύγκριση με τον πόλεμο του Ιουνίου, δήλωσε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ.

«Ξεκινάμε μια επιχείρηση που εκτυλίσσεται σε εντελώς διαφορετική κλίμακα, πιο σύνθετη και πιο περίπλοκη. Γνωρίζω ότι η προετοιμασία ήταν σύντομη, αλλά ήταν εντατική και απίστευτα σχολαστική», αναφέρει ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ σε βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι IDF και στο οποίο ο Ζαμίρ διακρίνεται μαζί με άλλους υψηλόβαθμους αξιωματικούς σε κέντρο διοίκησης των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

