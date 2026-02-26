Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι έπληξε οκτώ βάσεις της Χεζμπολάχ - Real.gr

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε οκτώ στρατιωτικές βάσεις της Χεζμπολάχ στον ανατολικό Λίβανο, ισχυριζόμενος ότι σε αυτές φυλάσσονταν πολλά όπλα, συμπεριλαμβανομένων πυροβόλων και ρουκετών.

Το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας ανέφερε έναν νεκρό, έναν 16χρονο Σύρο, και έναν τραυματία, ως αποτέλεσμα των ισραηλινών επιθέσεων.

Σύμφωνα με τον στρατό, οι στοχευμένες εγκαταστάσεις ανήκαν στη Δύναμη Αλ Ραντουάν, τη μονάδα ειδικών δυνάμεων της σιιτικής οργάνωσης που υποστηρίζεται από το Ιράν. Το Ισραήλ τόνισε ότι επλήγησαν «οκτώ στρατιωτικά συγκροτήματα της Δύναμης Αλ Ραντουάν στην περιοχή της Μπααλμπέκ», όπου ήταν αποθηκευμένα κυρίως πυροβόλα και ρουκέτες.

Οι βάσεις χρησιμοποιούνταν «για εκπαίδευση και προετοιμασία σύγκρουσης, καθώς και για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον μονάδων του Τσαχάλ και Ισραηλινών πολιτών», προσέθεσε ο ισραηλινός στρατός.

ΑΠΕ-ΜΠΕ