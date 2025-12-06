Quantcast
Ο Καναδάς αφαίρεσε τη Συρία από τη μαύρη λίστα των κρατών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία - Real.gr
real player

Ο Καναδάς αφαίρεσε τη Συρία από τη μαύρη λίστα των κρατών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία

02:00, 06/12/2025
Ο Καναδάς αφαίρεσε τη Συρία από τη μαύρη λίστα των κρατών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία

Η κυβέρνηση του Καναδά έκανε γνωστό χθες Παρασκευή ότι αφαίρεσε τη Συρία από τον κατάλογο των κρατών που κατ’ αυτή υποστηρίζουν την τρομοκρατία

Επίσης αφαίρεσε τη Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ), οργάνωση που ηγήθηκε της συμμαχίας ισλαμιστών ανταρτών η οποία ανέτρεψε τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οντοτήτων βάσει του καναδικού ποινικού κώδικα.

«Τα μέτρα αυτά ευθυγραμμίζονται με πρόσφατες αποφάσεις που έλαβαν σύμμαχοί μας, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών (της Αμερικής), κι ακολουθούν τις προσπάθειες της συριακής μεταβατικής κυβέρνησης να προωθήσει τη σταθερότητα της Συρίας, να οικοδομήσει χωρίς αποκλεισμούς και ασφαλές μέλλον για τους πολίτες της και να εργαστεί από κοινού με παγκόσμιους εταίρους για την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση της καναδικής διπλωματίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Ο Καναδάς αφαίρεσε τη Συρία από τη μαύρη λίστα των κρατών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία

Ο Καναδάς αφαίρεσε τη Συρία από τη μαύρη λίστα των κρατών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία

02:00 06/12
Ουσάκοφ: «Πούτιν και Γουίτκοφ καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον» – Νέος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ και Ουκρανίας το Σάββατο

Ουσάκοφ: «Πούτιν και Γουίτκοφ καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον» – Νέος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ και Ουκρανίας το Σάββατο

01:32 06/12
Κομοτηνή: Σε 24ωρη βάση πλέον το μπλόκο των αγροτών στην Εγνατία Οδό

Κομοτηνή: Σε 24ωρη βάση πλέον το μπλόκο των αγροτών στην Εγνατία Οδό

01:00 06/12
Κακοκαιρία Byron: Βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι του Σαββάτου - Σύσκεψη στα Μέγαρα

Κακοκαιρία Byron: Βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι του Σαββάτου - Σύσκεψη στα Μέγαρα

00:30 06/12
Αφγανιστάν-Πακιστάν: Ανταλλαγή πυρών στα σύνορα, οι δύο χώρες αλληλοκατηγορούνται για το ποια φέρει την ευθύνη

Αφγανιστάν-Πακιστάν: Ανταλλαγή πυρών στα σύνορα, οι δύο χώρες αλληλοκατηγορούνται για το ποια φέρει την ευθύνη

23:59 05/12
Ιταλία: Δολοφόνησε τον γείτονά του, ο οποίος προσπαθούσε να του γκρεμίσει το σπίτι με εκσκαφέα

Ιταλία: Δολοφόνησε τον γείτονά του, ο οποίος προσπαθούσε να του γκρεμίσει το σπίτι με εκσκαφέα

23:45 05/12
Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες μετά τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη – Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από τη Δευτέρα

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες μετά τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη – Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από τη Δευτέρα

23:43 05/12
Συνελήφθη 48χρονος, κατηγορούμενος για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικά στο Ρέθυμνο

Συνελήφθη 48χρονος, κατηγορούμενος για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικά στο Ρέθυμνο

23:30 05/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved