Ο Καναδάς «δεν θα πληρώσει» για μια θέση στο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ - Real.gr

Ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ σκοπεύει ωστόσο «να αποδεχθεί την πρόσκληση» που του απηύθυνε η Ουάσινγκτον.

Ο Καναδάς «δεν θα πληρώσει για μια έδρα» στο αποκαλούμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε σήμερα μια κυβερνητική πηγή, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ σκοπεύει «να αποδεχθεί την πρόσκληση» που του απηύθυνε η Ουάσινγκτον.

«Ο Καναδάς δεν θα πληρώσει για μια έδρα στο Συμβούλιο και προς το παρόν δεν έχει διατυπωθεί κάποιο τέτοιο αίτημα», σημείωσε η πηγή αυτή, αναφερόμενη στο ένα δισεκατομμύριο δολάρια που φέρεται ότι «στοιχίζει» η μόνιμη έδρα.

Η Γαλλία, που είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, «δεν σκοπεύει να απαντήσει θετικά» στην πρόσκληση για ένταξη στο «Συμβούλιο Ειρήνης», το οποίο «εγείρει σοβαρά ερωτηματικά», είπε εξάλλου στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή προσκείμενη στο περιβάλλον του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Ο «χάρτης» αυτής της πρωτοβουλίας του Τραμπ «ξεπερνά το πλαίσιο της Γάζας», για την οποία επρόκειτο αρχικά να συγκροτηθεί αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης, σχολίασε. «Τίθενται σοβαρά ερωτηματικά, ιδίως σε ό,τι αφορά τον σεβασμό στις αρχές και τη δομή των Ηνωμένων Εθνών, που δεν θα έπρεπε να καμία περίπτωση να αμφισβητηθούν», πρόσθεσε.

Εξάλλου, ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, θεωρεί ότι αυτό το «Συμβούλιο Ειρήνης» αντικατοπτρίζει τη διεθνή πολιτική των ΗΠΑ που, μαζί με την Κίνα, θέλουν να σχηματίσουν ένα παγκόσμιο «δυοπώλιο». Η καθεμία από αυτές τις χώρες «αναπτύσσει μια εναλλακτική πρόταση σε εκείνη του Χάρτη (των Ηνωμένων Εθνών) για να οικοδομήσει μια νέα διεθνή τάξη στην οποία θα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο», εκτίμησε, σχολιάζοντας παράλληλα την Πρωτοβουλία για τη Παγκόσμια Διακυβέρνηση του Πεκίνου. «Όπως εμφανίζεται, το Συμβούλιο (Ειρήνης) έχει ως βασική ευθύνη του την ειρήνη και την ασφάλεια του κόσμου στη Γάζα και αλλού. Διευθύνεται από τον πρόεδρό του, που έχει πολύ διευρυμένες εξουσίες, όπως το δικαίωμα να εγκρίνει τα μέλη, να ορίζει τον διάδοχό του και να ασκεί βέτο σε κάθε απόφαση που λαμβάνεται από την πλειοψηφία των μελών», σχολίασε.

