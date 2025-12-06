Quantcast
Ο Κρις Πρατ θα πρωταγωνιστήσει σε ντοκιμαντέρ που εξερευνά τον τάφο του Αγίου Πέτρου - Real.gr
real player

Ο Κρις Πρατ θα πρωταγωνιστήσει σε ντοκιμαντέρ που εξερευνά τον τάφο του Αγίου Πέτρου

13:30, 06/12/2025
Ο Κρις Πρατ θα πρωταγωνιστήσει σε ντοκιμαντέρ που εξερευνά τον τάφο του Αγίου Πέτρου

Ο κρυμμένος τάφος του Αγίου Πέτρου, που βρίσκεται στη Νεκρόπολη του Βατικανού, θα καταγραφεί με κάμερα για πρώτη φορά στην ιστορία, σε νέο ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στην ανακάλυψη του τάφου του Αποστόλου, με πρωταγωνιστή τον ηθοποιό Κρις Πρατ.

Το ντοκιμαντέρ γυρίζεται στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου και στη Νεκρόπολη του Βατικανού, νεκροταφείο κάτω από την πόλη του Βατικανού.

Η Vatican Media, η Fabbrica di San Pietro, ίδρυμα της Καθολικής Εκκλησίας υπεύθυνο για τη συντήρηση της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου, και η ισπανική AF Films παράγουν το ντοκιμαντέρ. Το έργο δεν έχει ακόμη τίτλο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Φλόριντα: Γιγαντιαίος αλιγάτορας προκάλεσε διακοπή κυκλοφορίας – Χρειάστηκαν 8 άνθρωποι για την απομάκρυνσή του

Φλόριντα: Γιγαντιαίος αλιγάτορας προκάλεσε διακοπή κυκλοφορίας – Χρειάστηκαν 8 άνθρωποι για την απομάκρυνσή του

14:31 06/12
Θεσσαλονίκη: Μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας η λεωφορειακή γραμμή Μ1

Θεσσαλονίκη: Μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας η λεωφορειακή γραμμή Μ1

14:30 06/12
Κακοκαιρία Byron: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι δήμοι Μεγαρέων, Αν. Μάνης, Ευρώτα και οι δημοτικές ενότητες Οινόης και Ερυθρών

Κακοκαιρία Byron: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι δήμοι Μεγαρέων, Αν. Μάνης, Ευρώτα και οι δημοτικές ενότητες Οινόης και Ερυθρών

14:22 06/12
Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου - Μέχρι το απόγευμα θα συνεχιστούν τα φαινόμενα στη Θεσσαλία - Βροχοπτώσεις στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου - Μέχρι το απόγευμα θα συνεχιστούν τα φαινόμενα στη Θεσσαλία - Βροχοπτώσεις στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία

14:16 06/12
Ουκρανία: Ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας

Ουκρανία: Ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας

14:15 06/12
Φιντάν: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τη δύναμη σταθεροποίησης της Γάζας

Φιντάν: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τη δύναμη σταθεροποίησης της Γάζας

14:15 06/12
Kλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες με νέα μπλόκα

Kλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες με νέα μπλόκα

14:04 06/12
Ένας στους τέσσερις Έλληνες έχει εμπλακεί με τον Εθελοντισμό κατά τον τελευταίο χρόνο

Ένας στους τέσσερις Έλληνες έχει εμπλακεί με τον Εθελοντισμό κατά τον τελευταίο χρόνο

14:00 06/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved