Ο Μακρόν συνεχίζει να ανησυχεί για τη Χαμάς, παρά την κατάπαυση πυρός στη Γάζα - Real.gr

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τόνισε χθες Δευτέρα πως βλέπει συνεχιζόμενη απειλή από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, παρά την επικύρωση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από δυο χρόνια πολέμου.

Δεν αναμένονται τρομοκρατικές ενέργειες και αποσταθεροποίηση τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες, εκτίμησε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους αναχωρώντας από το Σαρμ ελ Σέιχ, την αιγυπτιακή λουτρόπολη στην Ερυθρά Θάλασσα όπου ήταν παρών στην τελετή υπογραφής συμφωνίας που προτάθηκε από την Ουάσιγκτον και κλείστηκε ανάμεσα στη Χαμάς και στο Ισραήλ — με απόντα όμως και τα δυο μέρη.

Πλην όμως «συνεχίζω να ανησυχώ, επειδή ξέρουμε πώς έχουν τα πράγματα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις», συνέχισε ο κ. Μακρόν, ερωτηθείς από δημοσιογράφο αν προβλέπει ότι η Χαμάς θα καλύψει το «κενό εξουσίας» στον παραθαλάσσιο θύλακο.

«Δεν εξαρθρώνεις μια τρομοκρατική οργάνωση με χιλιάδες μαχητές, υπόγειες σήραγγες και αυτό το είδος οπλισμού μέσα σε μια νύχτα», συνέχισε, καλώντας να υπάρχει διεθνής επιτήρηση της κατάστασης, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποίησε το Ελιζέ.

Νωρίτερα, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στην πτήση προς το Ισραήλ ότι η κυβέρνησή του επέτρεψε να συνεχίσουν προσωρινά να δρουν μαχητές της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, για να αποκαταστήσουν την τάξη.

Ωστόσο στην ομιλία του στην Κνέσετ, την ισραηλινή Βουλή, μερικές ώρες αργότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέμεινε πως πολλές κυβερνήσεις στην περιοχή θέλουν τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Ο κ. Μακρόν εξάλλου ευχαρίστησε τον αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και τον αμερικανό ομόλογό του Τραμπ διότι προσκάλεσαν τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς στο Σαρμ ελ Σέιχ.

Χαρακτήρισε τη συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής «το επίτευγμα της ημέρας», καθώς θεωρεί πως είναι απαραίτητη η προάσπιση της προοπτικής της λύσης των δυο κρατών.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου απορρίπτει τη λύση των δυο κρατών, όπως και η Χαμάς.