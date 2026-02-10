Ο Μακρόν θέλει «να οργανώσει» με τους Ευρωπαίους τον διάλογο με τον Πούτιν χωρίς «υπερβολικά πολλούς συνομιλητές» - Real.gr

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως θέλει να «οργανωθεί καλά» η επανάληψη του διαλόγου των Ευρωπαίων με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, όμως χωρίς «υπερβολικά πολλούς συνομιλητές», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι πρώτες «τεχνικές» επαφές κυρίως επιβεβαίωσαν «ότι η Ρωσία δεν θέλει την ειρήνη» προς το παρόν.

Ο γάλλος πρόεδρος δήλωσε το Δεκέμβριο πως θέλει να αποκαταστήσει τις άμεσες ανταλλαγές με το ρώσο ομόλογό του, οι οποίες έχουν σε μεγάλο βαθμό διακοπεί εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, και έστειλε στις αρχές Φεβρουαρίου τον διπλωματικό σύμβουλό του στη Μόσχα για να τις προετοιμάσει.

«Τι έλαβα; Την επιβεβαίωση ότι η Ρωσία δεν θέλει την ειρήνη τώρα. Αλλά κυρίως ξαναφτιάξαμε αυτούς τους διαύλους συζήτησης σε τεχνικό επίπεδο», εξήγησε σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα από ευρωπαϊκές εφημερίδες και περιοδικά, μεταξύ των οποίων οι Le Monde, Economist, Sueddeutsche Zeitung, Financial Times, El Pais.

«Επιθυμία μου είναι να το μοιραστώ αυτό με τους ευρωπαίους εταίρους μου και να έχουμε μια καλά οργανωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο διάλογος με τον Βλαντίμιρ Πούτιν πρέπει να γίνει «χωρίς υπερβολικά πολλούς συνομιλητές, με μια δεδομένη εντολή, μια απλή αντιπροσώπευση».

Ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε και πάλι να μην «εκχωρηθεί» ο διάλογος αυτός στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν από την πλευρά τους επαναλάβει τις συνομιλίες με τη Μόσχα μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία, πριν από ένα χρόνο.

«Η γεωγραφία μας δεν θα αλλάξει. Είτε μας αρέσει είτε όχι, η Ρωσία θα εξακολουθήσει αύριο να είναι εκεί. Και βρίσκεται στην πόρτα μας», δήλωσε.

Την ημέρα που η Μόσχα και το Κίεβο θα φθάσουν σε μια ειρηνευτική συμφωνία, «θα χρειαστεί να οικοδομήσουμε μία νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας στην Ευρώπη μαζί με τη Ρωσία», προειδοποίησε.