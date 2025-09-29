Ο Μεντβέντεφ προειδοποιεί την Ευρώπη: Ενας πόλεμος κατά της Ρωσίας θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε σύγκρουση με όπλα μαζικής καταστροφής - Real.gr

Quantcast
Ο Μεντβέντεφ προειδοποιεί την Ευρώπη: Ενας πόλεμος κατά της Ρωσίας θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε σύγκρουση με όπλα μαζικής καταστροφής
Ο Μεντβέντεφ προειδοποιεί την Ευρώπη: Ενας πόλεμος κατά της Ρωσίας θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε σύγκρουση με όπλα μαζικής καταστροφής

12:36, 29/09/2025
12:36, 29/09/2025

Ο Μεντβέντεφ προειδοποιεί την Ευρώπη: Ενας πόλεμος κατά της Ρωσίας θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε σύγκρουση με όπλα μαζικής καταστροφής

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει έναν πόλεμο κατά της Ρωσίας αλλά ότι εάν οι ηγέτες της κάνουν το λάθος και πυροδοτήσουν έναν πόλεμο τότε αυτός θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε σύγκρουση με όπλα μαζικής καταστροφής.

Η Ρωσία, δήλωσε ο Μεντβέντεφ μέσω Telegram, δεν χρειάζεται ένα τέτοιο πόλεμο.

«Πολύ απλά δεν μπορούν να αντέξουν ένα πόλεμο με τη Ρωσία», δήλωσε ο Μεντβέντεφ για τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, προσθέτοντας ότι «πάντα υπάρχει η πιθανότητα ενός μοιραίου λάθους».

«Και μια τέτοια σύγκρουση έχει τον απολύτως πραγματικό κίνδυνο να κλιμακωθεί σε πόλεμο με τη χρήση όπλων μαζικής καταστροφής», δήλωσε ο Μεντβέντεφ που τώρα είναι αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

