Ο Μερτς καταδικάζει τη βία της Τεχεράνης σε βάρος του λαού - «Ένδειξη αδυναμίας» - Real.gr

«Καλώ τους Ιρανούς ηγέτες να προστατεύσουν τον λαό τους αντί να τον απειλούν…Αυτή η βία δεν είναι ένδειξη ισχύος αλλά ένδειξη αδυναμίας. Πρέπει να σταματήσει αμέσως», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς που πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην Ινδία.
Από την πλευρά της η Κίνα κάλεσε σήμερα όλες τις πλευρές που εμπλέκονται στις διαδηλώσεις που γίνονται στο Ιράν να εργαστούν για να επιστρέψει η ηρεμία και δηλώνει ότι αντιτίθεται σε κάθε ξένη ανάμιξη στις ιρανικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης.
«Ήμασταν ανέκαθεν αντίθετοι σε κάθε ανάμιξη στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών», δήλωσε η Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, ερωτηθείσα σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων για τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που είπε ότι ο αμερικανικός στρατός μελετά «πολύ δυνατές επιλογές» για το Ιράν.
«Η Κίνα ελπίζει ότι η κυβέρνηση και ο λαός του Ιράν θα μπορέσουν να ξεπεράσουν τις σημερινές δυσκολίες και να διατηρήσουν τη σταθερότητα της χώρας», δήλωσε η ίδια, καλώντας «όλες τις πλευρές να εργαστούν πιο σκληρά για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή».