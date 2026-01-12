Quantcast
Ο Μερτς καταδικάζει τη βία της Τεχεράνης σε βάρος του λαού - «Ένδειξη αδυναμίας» - Real.gr
real player

Ο Μερτς καταδικάζει τη βία της Τεχεράνης σε βάρος του λαού – «Ένδειξη αδυναμίας»

11:45, 12/01/2026
Ο Μερτς καταδικάζει τη βία της Τεχεράνης σε βάρος του λαού – «Ένδειξη αδυναμίας»

Ο Γερμανός καγκελάριος «καταδίκασε με σθεναρό τρόπο» σήμερα τη βία που ασκείται από τους Ιρανούς ηγέτες σε βάρος του λαού της χώρας, κάνοντας λόγο για «ένδειξη αδυναμίας», στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σε επίσκεψη στο Αχμενταμπάντ, στη βόρεια Ινδία.

«Καλώ τους Ιρανούς ηγέτες να προστατεύσουν τον λαό τους αντί να τον απειλούν…Αυτή η βία δεν είναι ένδειξη ισχύος αλλά ένδειξη αδυναμίας. Πρέπει να σταματήσει αμέσως», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς που πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην Ινδία.

Από την πλευρά της η Κίνα κάλεσε σήμερα όλες τις πλευρές που εμπλέκονται στις διαδηλώσεις που γίνονται στο Ιράν να εργαστούν για να επιστρέψει η ηρεμία και δηλώνει ότι αντιτίθεται σε κάθε ξένη ανάμιξη στις ιρανικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης.

«Ήμασταν ανέκαθεν αντίθετοι σε κάθε ανάμιξη στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών», δήλωσε η Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, ερωτηθείσα σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων για τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που είπε ότι ο αμερικανικός στρατός μελετά «πολύ δυνατές επιλογές» για το Ιράν.

«Η Κίνα ελπίζει ότι η κυβέρνηση και ο λαός του Ιράν θα μπορέσουν να ξεπεράσουν τις σημερινές δυσκολίες και να διατηρήσουν τη σταθερότητα της χώρας», δήλωσε η ίδια, καλώντας «όλες τις πλευρές να εργαστούν πιο σκληρά για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Παύλος Κοντογιαννίδης για την ταινία «Καποδίστριας»: Καταθέσαμε ψυχή, ο κόσμος φεύγει δακρυσμένος

Παύλος Κοντογιαννίδης για την ταινία «Καποδίστριας»: Καταθέσαμε ψυχή, ο κόσμος φεύγει δακρυσμένος

23:15 12/01
Ιταλία: Στις 22 και 23 Μαρτίου το δημοψήφισμα για την μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος

Ιταλία: Στις 22 και 23 Μαρτίου το δημοψήφισμα για την μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος

23:00 12/01
Ο Τραμπ προειδοποιεί: «Την πατήσαμε» αν κριθούν αντισυνταγματικοί οι δασμοί

Ο Τραμπ προειδοποιεί: «Την πατήσαμε» αν κριθούν αντισυνταγματικοί οι δασμοί

22:53 12/01
Agatha Christie: Αδημοσίευτη φωτογραφία από την επίσκεψή της στην Ακρόπολη το 1958

Agatha Christie: Αδημοσίευτη φωτογραφία από την επίσκεψή της στην Ακρόπολη το 1958

22:45 12/01
Τέμπη: Δίκη για τη διαχείριση βιντεοληπτικου υλικού - Ξεκίνησαν οι καταθέσεις μαρτύρων

Τέμπη: Δίκη για τη διαχείριση βιντεοληπτικου υλικού - Ξεκίνησαν οι καταθέσεις μαρτύρων

22:34 12/01
Βενεζουέλα: Δύο κινεζικά τάνκερ που επρόκειτο να παραλάβουν πετρέλαιο επιστρέφουν στην Ασία

Βενεζουέλα: Δύο κινεζικά τάνκερ που επρόκειτο να παραλάβουν πετρέλαιο επιστρέφουν στην Ασία

22:30 12/01
Κυβερνητικές πηγές για αγρότες: Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική

Κυβερνητικές πηγές για αγρότες: Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική

22:23 12/01
ΗΠΑ: Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές απειλούν να «μπλοκάρουν» τους υποψηφίους του προέδρου Τραμπ για τη Fed, εάν ασκηθεί δίωξη στον Τζερόμ Πάουελ

ΗΠΑ: Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές απειλούν να «μπλοκάρουν» τους υποψηφίους του προέδρου Τραμπ για τη Fed, εάν ασκηθεί δίωξη στον Τζερόμ Πάουελ

22:15 12/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved