Ο μονόλογος της επιστροφής του Τζίμι Κίμελ συγκέντρωσε τουλάχιστον 16 εκ. προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - Real.gr

Ο Κίμελ επέστρεψε στον τηλεοπτικό αέρα έξι ημέρες αφότου τα σχόλιά του σχετικά με τον φόνο του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ οδήγησαν την Disney να διακόψει την προβολή του σόου.

Περισσότερες από 16 εκατομμύρια φορές παρακολούθησαν χρήστες στο YouTube της Google και στο Instagram της Meta τον μονόλογο του Τζίμι Κίμελ για την επιστροφή του στις αμερικανικές τηλεοπτικές οθόνες χθες, αφού η Walt Disney του επέτρεψε να επανέλθει.

Έως σήμερα το μεσημέρι ώρα ΗΠΑ, ο μονόλογος του Κίμελ είχε συγκεντρώσει 11 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και 5 εκατομμύρια στο Instagram. Τα ποσοστά τηλεθέασης για το σόου της Τρίτης δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμα.

Ο Κίμελ επέστρεψε στον τηλεοπτικό αέρα έξι ημέρες αφότου τα σχόλιά του σχετικά με τον φόνο του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ οδήγησαν την Disney να διακόψει την προβολή του σόου υπό την πίεση της διοίκησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.