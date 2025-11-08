Ζοχράν Μαμντάνι: Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης είναι φαν του Χαριστέα - BINTEO - Real.gr

Το όνομα του Ζοχράν Μαμντάνι έχει απασχολήσει έντονα τα διεθνή μέσα το τελευταίο διάστημα, καθώς ο 34χρονος πολιτικός από τη Νέα Υόρκη ξεχωρίζει τόσο για τη δράση του όσο και για το πάθος του για το ποδόσφαιρο.

Μετά την αυξανόμενη δημοσιότητά του, το όνομα του Μαμντάνι «παίζει» διεθνώς. Ο 34χρονος, γεννημένος στην Ουγκάντα, δεν είναι μόνο ενεργός πολιτικός στη Νέα Υόρκη, αλλά και φανατικός ποδοσφαιρόφιλος και μάλιστα οπαδός της Άρσεναλ.

Ο Μαμντάνι δεν ξεχνά ιστορικές στιγμές του ποδοσφαίρου. Στις 25 Μαρτίου 2021, με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, έκανε ανάρτηση στο «X», στέλνοντας ευχές στην Ελλάδα και αφιερώνοντας μια ειδική μνεία στον Άγγελο Χαριστέα, τον σκόρερ του τελικού του Euro 2004.

Στην ανάρτησή του συνόδευσε τις ευχές με το βίντεο του ιστορικού γκολ που χάρισε την ευρωπαϊκή κορυφή στην Ελλάδα:

«Χαρούμενη μέρα ανεξαρτησίας στα αδέρφια μου τους Έλληνες, στην οικογένειά μου και στον Άγγελο Χαριστέα», έγραψε χαρακτηριστικά.