Ζοχράν Μαμντάνι: Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης είναι φαν του Χαριστέα - BINTEO - Real.gr

Μετά την αυξανόμενη δημοσιότητά του, το όνομα του Μαμντάνι «παίζει» διεθνώς. Ο 34χρονος, γεννημένος στην Ουγκάντα, δεν είναι μόνο ενεργός πολιτικός στη Νέα Υόρκη, αλλά και φανατικός ποδοσφαιρόφιλος και μάλιστα οπαδός της Άρσεναλ.
Ο Μαμντάνι δεν ξεχνά ιστορικές στιγμές του ποδοσφαίρου. Στις 25 Μαρτίου 2021, με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, έκανε ανάρτηση στο «X», στέλνοντας ευχές στην Ελλάδα και αφιερώνοντας μια ειδική μνεία στον Άγγελο Χαριστέα, τον σκόρερ του τελικού του Euro 2004.
Στην ανάρτησή του συνόδευσε τις ευχές με το βίντεο του ιστορικού γκολ που χάρισε την ευρωπαϊκή κορυφή στην Ελλάδα:
«Χαρούμενη μέρα ανεξαρτησίας στα αδέρφια μου τους Έλληνες, στην οικογένειά μου και στον Άγγελο Χαριστέα», έγραψε χαρακτηριστικά.
Happy #GreekIndependenceDay to all my Greek brothers, sisters, family beyond the binary, and Angelos Charisteas himself.#200Years 🇬🇷 pic.twitter.com/xOiIJuyOyj
— Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) March 25, 2021