Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι «υπάρχουν πολλές ενδείξεις» πως ο Χαμενεΐ είναι νεκρός - Real.gr
Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι «υπάρχουν πολλές ενδείξεις» πως ο Χαμενεΐ είναι νεκρός

21:33, 28/02/2026
Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι «υπάρχουν πολλές ενδείξεις» πως ο Χαμενεΐ είναι νεκρός

  • Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι “υπάρχουν πολλές ενδείξεις” πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, “δεν υπάρχει πλέον”, χωρίς να επιβεβαιώσει κατηγορηματικά τον θάνατό του.
  • Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν θα διαρκέσει “για όσο χρειαστεί”.
  • Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι “καταστρέψαμε το συγκρότημα του Αλί Χαμενεΐ, σκοτώσαμε διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης, ανώτερους αξιωματούχους του πυρηνικού προγράμματος”.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι "υπάρχουν πολλές ενδείξεις" πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε σήμερα το πρωί στην κοινή αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν.

Υπάρχουν πολλές ενδείξεις που δείχνουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, “δεν υπάρχει πλέον”, τόνισε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα χωρίς να επιβεβαιώσει κατηγορηματικά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ.

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν θα διαρκέσει “για όσο χρειαστεί”.

“Καταστρέψαμε το συγκρότημα του Αλί Χαμενεΐ, σκοτώσαμε διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης, ανώτερους αξιωματούχους του πυρηνικού προγράμματος”, τόνισε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κάλεσε τους Ιρανούς πολίτες να βγουν στους δρόμους και να τελειώσουν τη δουλειά.

“Σήμερα το πρωί, καταστρέψαμε σε μια αιφνιδιαστική επίθεση το συγκρότημα του τυράννου Χαμενεΐ στην καρδιά της Τεχεράνης” και “υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι αυτός ο τύραννος δεν υπάρχει πια”.

