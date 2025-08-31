Quantcast
Ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε πλήγμα εναντίον του εκπροσώπου Τύπου της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς - Real.gr
real player

Ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε πλήγμα εναντίον του εκπροσώπου Τύπου της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς

14:36, 31/08/2025
Ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε πλήγμα εναντίον του εκπροσώπου Τύπου της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε σήμερα ένα πλήγμα του στρατού εναντίον του εκπροσώπου Τύπου της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, γνωστού με το όνομα Αμπού Ομπέιντα, χωρίς να μπορεί να πει προς το παρόν εάν είναι ζωντανός ή νεκρός.

Σε δηλώσεις που έκανε ενώπιον του εβδομαδιαίου υπουργικού συμβουλίου, ο Νετανιάχου είπε, σύμφωνα με μία ανακοίνωση του γραφείου του:

«Πραγματοποιήσαμε ένα πλήγμα εναντίον του εκπροσώπου Τύπου της Χαμάς (…) Αμπού Ομπέιντα. Ελπίζω πως δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας, όμως σημειώνω πως δεν υπάρχει κανείς από την πλευρά της Χαμάς προκειμένου να αποσαφηνίσει αυτό το ερώτημα».

Χθες, ο ισραηλινός στρατός έκανε γνωστό πως «έπληξε έναν τρομοκράτη-κλειδί της Χαμάς στην πόλη της Γάζας», χωρίς να αναφέρει την ταυτότητά του, όμως ισραηλινά ΜΜΕ μετέδωσαν πως πρόκειται για τον Αμπού Ομπέιντα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Ισπανία: Ακτιβίστριες υπέρ του κλίματος έριξαν κόκκινη μπογιά στην πρόσοψη της Σαγράδα Φαμίλια - ΒΙΝΤΕΟ

Ισπανία: Ακτιβίστριες υπέρ του κλίματος έριξαν κόκκινη μπογιά στην πρόσοψη της Σαγράδα Φαμίλια - ΒΙΝΤΕΟ

14:45 31/08
Ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε πλήγμα εναντίον του εκπροσώπου Τύπου της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς

Ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε πλήγμα εναντίον του εκπροσώπου Τύπου της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς

14:36 31/08
Σπάρτη: Εντοπίστηκε φυτεία κάνναβης με περισσότερα από 2.250 δενδρύλλια - Τέσσερις συλλήψεις

Σπάρτη: Εντοπίστηκε φυτεία κάνναβης με περισσότερα από 2.250 δενδρύλλια - Τέσσερις συλλήψεις

14:30 31/08
Ζαχαριάδης στον realfm 97,8: Δεν γίνεται να είμαστε απέναντι με τον Αλέξη Τσίπρα

Ζαχαριάδης στον realfm 97,8: Δεν γίνεται να είμαστε απέναντι με τον Αλέξη Τσίπρα

14:15 31/08
Κικίλιας για Ν. Σαντορινιό: Τιμή σε έναν ευγενικό και γλυκό άνθρωπο η ονοματοδοσία του λιμένα Σύμης

Κικίλιας για Ν. Σαντορινιό: Τιμή σε έναν ευγενικό και γλυκό άνθρωπο η ονοματοδοσία του λιμένα Σύμης

14:15 31/08
Μαρία Αντωνά – Γιώργος Λιάγκας: Η πρώτη κοινή τους φωτογραφία στο Instagram

Μαρία Αντωνά – Γιώργος Λιάγκας: Η πρώτη κοινή τους φωτογραφία στο Instagram

14:00 31/08
Αυτές είναι οι 7 πιο trendy αποχρώσεις μαλλιών για την ανανεωμένη μετάβασή σας στο φθινόπωρο

Αυτές είναι οι 7 πιο trendy αποχρώσεις μαλλιών για την ανανεωμένη μετάβασή σας στο φθινόπωρο

13:45 31/08
Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στην Κρήτη: Κύκλωμα διακινούσε ναρκωτικά και όπλα – Ανάμεσά τους ένστολοι και επιχειρηματίες - 48 συλλήψεις

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στην Κρήτη: Κύκλωμα διακινούσε ναρκωτικά και όπλα – Ανάμεσά τους ένστολοι και επιχειρηματίες - 48 συλλήψεις

13:42 31/08
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved