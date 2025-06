Νετανιάχου: «Είμαστε στο μονοπάτι της νίκης» - Καλεί τους κατοίκους της Τεχεράνης να φύγουν - Real.gr

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία «ελέγχει τον εναέριο χώρο της Τεχεράνης», δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, επαναλαμβάνοντας ισχυρισμό που έκανε νωρίτερα σήμερα ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF).

«Αυτή είναι μια αλλαγή σε ολόκληρη την εκστρατεία», τόνισε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην αεροπορική βάση Τελ Νοφ στο κεντρικό Ισραήλ, μαζί με τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατς και τον αρχηγό του επιτελείου των IDF, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το Ισραήλ είναι «στον δρόμο» προς τη νίκη και την επίτευξη των στόχων του να καταστρέψει τις ιρανικές πυρηνικές απειλές και τις απειλές βαλλιστικών πυραύλων.

«Ελέγχοντας τον εναέριο χώρο της Τεχεράνης, χτυπάμε αυτούς τους στόχους, τους στόχους του καθεστώτος, σε αντίθεση με το εγκληματικό καθεστώς του Ιράν που στοχεύει πολίτες μας και έρχεται να σκοτώσει παιδιά και γυναίκες», είπε ο Νετανιάχου.

Το Ισραήλ, αντίθετα, λέει στους κατοίκους της Τεχεράνης να «φύγουν» ενώ η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πλήττει στόχους στην ιρανική πρωτεύουσα των πάνω 15 εκατομμυρίων κατοίκων πρόσθεσε.

Ισραηλινά πλήγματα σε ιρανική στρατιωτική βάση

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία βομβάρδισε μια στρατιωτική βάση στη δυτική Τεχεράνη και τα ιρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν, μετέδωσε σήμερα περίπου στις 16:40 ώρα Ελλάδας το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ήχους εκρήξεων σε περιοχές στη δυτική και στην ανατολική Τεχεράνη.

«Εχουμε τον έλεγχο του εναέριου χώρου πάνω από την Τεχεράνη»

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι κατέστρεψε σε τέτοιο βαθμό τις εναέριες άμυνες του Ιράν και τα πυραυλικά του συστήματα, που τα μαχητικά του μπορούν πλέον να πετάξουν πάνω από την Τεχεράνη χωρίς να βρίσκονται αντιμέτωπα με σοβαρές απειλές. «Τώρα είμαστε σε θέση να πούμε ότι έχουμε τον έλεγχο του εναέριου χώρου πάνω από την Τεχεράνη» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού, ταξίαρχος Εφί Ντεφρίν.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει καταστρέψει «το ένα τρίτο» των εκτοξευτήρων πυραύλων εδάφους- εδάφους του Ιράν, κατά την τέταρτη ημέρα της μαζικής επίθεσης που έχει εξαπολύσει εναντίον στόχων του ιρανικού πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος, αν και ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε ότι ο στρατός δεν στοχοθετεί σκοπίμως τους κατοίκους της Τεχεράνης.

Πλάνα των IDF δείχνουν χτυπήματα κατά Ιρανών σε σημείο εκτόξευσης πυραύλων

Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο που, όπως λένε, δείχνει αεροπορικές επιδρομές εναντίον Ιρανών στρατιωτών οι οποίοι κατευθύνονταν σε μια τοποθεσία εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων νότια της Τεχεράνης.

Ο ίδιος ο εκτοξευτής βομβαρδίστηκε επίσης, σύμφωνα με τις IDF.

What did the IAF accomplish in Iran last night? ❌20+ surface-to-surface missiles were dismantled minutes before they were to be launched toward Israel’s home front. 🎯Approx. 100 military targets were struck in Isfahan, central Iran. ✈️Around 50 fighter jets and aircraft… pic.twitter.com/8FLXjp6qI0 — Israel Defense Forces (@IDF) June 16, 2025

Την ίδια ώρα το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ επεσήμανε ότι χρησιμοποίησε για πρώτη φορά ένα νέο θαλάσσιο αντιαεροπορικό σύστημα για να αντιμετωπίσει τα ιρανικά drones.

«Περισσότερα από 50 μαχητικά και άλλα αεροσκάφη διεξήγαγαν πλήγματα και κατέστρεψαν περισσότερους από 120 εκτοξευτήρες πυραύλων εδάφους- εδάφους. Αυτό ισοδυναμεί με το ένα τρίτο των εκτοξευτήρων πυραύλων εδάφους- εδάφους που διαθέτει το ιρανικό καθεστώς», δήλωσε ο ταξίαρχος Εφί Ντεφρίν, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Overnight, the Israeli Navy intercepted eight drones launched against Israel by Iran using, for the first time, the “Barak Magen” Aerial Defense System, which is installed onboard Sa’ar 6-Class Corvette and is capable of dealing with a wide range of threats, including drones,… pic.twitter.com/XwemNcty5i — OSINTdefender (@sentdefender) June 16, 2025

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ισραήλ έπληξε στη διάρκεια της νύκτας περισσότερους από 20 στόχους στο ιρανικό έδαφος και «έχει πετύχει να αποκτήσει αεροπορική υπεροχή έναντι του Ιράν».

Ωστόσο ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς σημείωσε ότι ο ισραηλινός στρατός δεν επιδιώκει σκοπίμως να βλάψει τους κατοίκους της Τεχεράνης, ανασκευάζοντας τις δηλώσεις που είχε κάνει νωρίτερα σήμερα.

«Θέλω να ξεκαθαρίσω το προφανές: δεν υπάρχει πρόθεση να βλάψουμε τη σωματική ακεραιότητα των κατοίκων της Τεχεράνης, όπως κάνει ο δολοφόνος δικτάτορας στους κατοίκους του Ισραήλ», τόνισε ο Κατς.

Λίγο νωρίτερα ο Ισραηλινός υπουργός είχε αναφέρει σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης: “Ο αλαζόνας δικτάτορας της Τεχεράνης έχει μεταμορφωθεί σε έναν δειλό δολοφόνο που βάλλει σκόπιμα εναντίον αμάχων στο Ισραήλ για να αποτρέψει τον Τσαχάλ (σ.σ. ισραηλινό στρατό) να συνεχίσει την επίθεση που αποδεκατίζει τις (στρατιωτικές) ικανότητές του. Οι κάτοικοι της Τεχεράνης θα πληρώσουν το τίμημα, και σύντομα”.

Το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό χρησιμοποίησε για πρώτη φορά ένα νέο θαλάσσιο αντιαεροπορικό σύστημα

Στο μεταξύ με ανακοίνωσή του το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό επεσήμανε ότι χρησιμοποίησε για πρώτη φορά ένα νέο θαλάσσιο αντιαεροπορικό σύστημα χάρη στο οποίο αναχαίτισε οκτώ ιρανικά drones στη διάρκεια της νύκτας.

Το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Μπαράκ Μάγκεν έχει εγκατασταθεί στην πυραυλάκατο Saar-6, την οποία το Ισραήλ έχει αγοράσει από τη Γερμανία και μπορεί να αντιμετωπίσει διάφορες απειλές, περιλαμβανομένων drones και πυραύλων κρουζ.

Οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ έχουν προκαλέσει τον θάνατο 24 ανθρώπων από την Παρασκευή, όταν ξεκίνησε η ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με νέο απολογισμό που δημοσιεύθηκε σήμερα από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Από τα μεσάνυχτα της Κυριακής (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε κατά 11, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία: τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Πέταχ-Τίκβα (κοντά στο Τελ Αβίβ), τρεις στη Χάιφα (βόρεια), ένας στο Μπνέι Μπρακ (προάστιο του Τελ Αβίβ). Επίσης δύο νεκροί ανασύρθηκαν σήμερα από τα συντρίμμια κτιρίου έπειτα από επίθεση που εξαπολύθηκε χθες εναντίον του Μπατ Γιαμ, ενώ υπάρχει και ένας ακόμη νεκρός ο οποίος δεν έχει ανακοινωθεί προς το παρόν πού εντοπίστηκε.

VIDEO: Fires blaze in the Israeli port city of Haifa following an Iranian missile attack. After decades of enmity and a prolonged shadow war fought through proxies and covert operations, the latest conflict marks the first time arch-enemies Israel and Iran have traded fire… pic.twitter.com/ZXAXBSy4jv — AFP News Agency (@AFP) June 16, 2025

Το ιρανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι από τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν άρχισαν οι μαζικοί ισραηλινοί βομβαρδισμοί, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 224 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί άλλοι χίλιοι και πλέον.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε εξάλλου χθες πως γυναίκα σκοτώθηκε όταν ντρόουν, πιθανόν ιρανικό, έπεσε πάνω στο σπίτι της στην επαρχία Ταρτούς.

Δεν είναι γνωστός κανένας απολογισμός των ισραηλινών πληγμάτων στην Υεμένη στο πλαίσιο αυτών των επιχειρήσεων.

Στο μεταξύ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πύραυλος που εκτοξεύθηκε από τη Υεμένη έπεσε προτού εισέλθει στον ισραηλινό εναέριο χώρο.

«Αφού ήχησαν σειρήνες πριν λίγο σε πολλές περιοχές του Ισραήλ, ένας πύραυλος που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη έπεσε προτού εισέλθει στο ισραηλινό έδαφος», επεσήμανε ο στρατός.

«Νέα μέθοδος»

Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως στην τελευταία επίθεση χρησιμοποιήθηκε μια νέα μέθοδος που έκανε τα πολλών επιπέδων αμυντικά συστήματα του Ισραήλ να στοχοθετούν το ένα το άλλο.

«Οι πρωτοβουλίες και οι ικανότητες που χρησιμοποιήθηκαν σ’ αυτή τη επιχείρηση, παρά τη συνολική υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και των δυτικών δυνάμεων και την κατοχή της πιο σύγχρονης και νέας αμυντικής τεχνολογίας, οδήγησαν στο να πλήξουν οι πύραυλοι επιτυχώς και στο μέγιστο βαθμό τους στόχους στα κατεχόμενα εδάφη», ανακοίνωσαν.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα να σχολιάσουν τα πλήγματα. Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι το αμυντικό σύστημα δεν προστατεύει 100% και έχουν προειδοποιήσει ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι δύσκολες.

Το Ιράν ετοιμάζει νομοσχέδιο για την έξοδο της χώρας από τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαεΐλ Μπαγαεΐ δήλωσε σήμερα ότι το ιρανικό κοινοβούλιο ετοιμάζει νομοσχέδιο για την έξοδο της χώρας από τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (Non Proliferation Treaty, NPT), προσθέτοντας πως η Τεχεράνη παραμένει αντίθετη στην ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής.

Ο ιρανός εκπρόσωπος κάλεσε επίσης τις ευρωπαϊκές χώρες να κάνουν να σταματήσουν οι ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του εδάφους του Ιράν, κατά τη σημερινή τέταρτη ημέρα στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ των δύο εχθρικών χωρών.

«Η Γερμανία, η Γαλλία και η Αγγλία θα έπρεπε να καταδικάσουν πολύ ξεκάθαρα τα εγκλήματα του σιωνιστικού καθεστώτος», δήλωσε ο Μπαγαεΐ. «Περιμένουμε φυσικά από τις ευρωπαϊκές χώρες να δεσμευθούν να βάλουν τέλος στην επίθεση […] και να καταδικάσουν τις ενέργειες αυτού του καθεστώτος εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων» του Ιράν, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Η Τεχεράνη κάλεσε επίσης σήμερα τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ, IAEA) να καταδικάσει το Ισραήλ για τα πλήγματά του εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

«Οι ειρηνικές πυρηνικές εγκαταστάσεις μιας χώρας, οι οποίες βρίσκονταν υπό τη συνεχή επίβλεψη του ΔΟΑΕ, δέχθηκαν επίθεση. Περιμένουμε [από τον οργανισμό και τον επικεφαλής του, τον Ραφαέλ Γκρόσι] να υιοθετήσουν μια αυστηρή θέση και να καταδικάσουν αυτή την ενέργεια» στη διάρκεια σημερινής έκτακτης συνόδου τους, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαεΐλ Μπαγαεΐ.

Ιρανικά ΜΜΕ: Ο Χαμενεΐ και η οικογένειά του κρύβονται σε καταφύγιο βόρεια της Τεχεράνης

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ μεταφέρθηκε σε ένα υπόγειο καταφύγιο στο Λαβιζάν της βορειοανατολικής Τεχεράνης λίγες ώρες αφότου το Ισραήλ άρχισε τις επιθέσεις του κατά της χώρας νωρίς την Παρασκευή, δήλωσαν δύο ενημερωμένες πηγές από το Ιράν στο Iran International.

Όλα τα μέλη της οικογένειας του Χαμενεΐ, συμπεριλαμβανομένου του γιου του Μοτζταμπά, βρίσκονται μαζί του, είπαν οι πηγές.

Σύμφωνα με τις πηγές, κατά τη διάρκεια των προηγούμενων επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, «Αληθινή Υπόσχεση 1» και «Αληθινή Υπόσχεση 2», η οικογένεια του ανώτατου ηγέτη είχε επίσης μεταφερθεί στο καταφύγιο.

Εκείνη την εποχή, ο Μοτζταμπά ήταν στο πλευρό του, αλλά δύο από τους γιους του, ο Μασούντ και ο Μοσταφά, δεν ήταν μαζί του.

Η πρώτη άμεση επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ, η Επιχείρηση Αληθινή Υπόσχεση 1, πραγματοποιήθηκε στις 13 Απριλίου 2024 με περισσότερους από 300 πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στόχευαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Το χτύπημα ήταν αντίποινα για τη δολοφονία δύο Ιρανών στρατηγών στη Δαμασκό.

Ακολούθησε η Επιχείρηση Αληθινή Υπόσχεση 2 την 1η Οκτωβρίου 2024, με περίπου 200 πυραύλους που στόχευαν ισραηλινές στρατιωτικές εγκαταστάσεις ως απάντηση στη δολοφονία στρατιωτικών ηγετών που πρόσκεινται στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του πρώην επικεφαλής της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα.

Την Κυριακή, το Ισραήλ στόχευσε για πρώτη φορά την πόλη Μασχάντ, που βρίσκεται 2.300 χιλιόμετρα μακριά από το Ισραήλ.

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν κάλεσε τους Ιρανούς σε ενότητα – επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ζήτησε σήμερα από τους Ιρανούς να επιδείξουν ενότητα και να βάλουν στην άκρη τις διαφορές τους κατά την τέταρτη ημέρα της ισραηλινής επίθεσης εναντίον της χώρας.

«Κάθε πρόβλημα και κάθε διαμάχη θα πρέπει να μπει στην άκρη σήμερα και πρέπει να σταθούμε ενωμένοι απέναντι σε αυτή την εγκληματική και γενοκτονική επίθεση», υπογράμμισε ο Πεζεσκιάν μιλώντας στο κοινοβούλιο.

Παράλληλα ο Ιρανός πρόεδρος επανέλαβε ότι το Ιράν δεν σκοπεύει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, αλλά θα επιμένει στο δικαίωμά του να διαθέτει πυρηνική ενέργεια και να διεξάγει έρευνες, απηχώντας τις δηλώσεις του ανώτατου ηγέτη της χώρας, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

H πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είπε χθες Κυριακή ότι τόνισε στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους πως η διπλωματία είναι η καλύτερη λύση «μακροπρόθεσμα» όσον αφορά το Ιράν.

Η γερμανίδα πρόεδρος της Κομισιόν δεν ζήτησε κατάπαυση του πυρός.

Είπε πως «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», συμπληρώνοντας «φυσικά, θεωρώ πως η λύση μέσω διαπραγματεύσεων είναι, μακροπρόθεσμα, η καλύτερη λύση», κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ιράν: Ισραηλινή επίθεση προκάλεσε ζημιές σε νοσοκομείο στο δυτικό τμήμα της χώρας

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ένα νοσοκομείο στο δυτικό Ιράν υπέστη σοβαρές ζημιές έπειτα από ισραηλινή επίθεση σήμερα.

«Μετά την επίθεση του εγκληματικού, σιωνιστικού καθεστώτος εναντίον ενός κοντινού εργαστηρίου, στην πόλη Κερμανσάχ, το νοσοκομείο Φαραμπί υπέστη επίσης σοβαρές ζημιές», μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim.

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε από την πλευρά του βίντεο που δείχνει τα τζάμια του νοσοκομείου να έχουν σπάσει, οροφές να έχουν καταρρεύσει και σοβαρές ζημιές στα δωμάτια νοσηλείας.