Ο Νετανιάχου συμφώνησε με το σχέδιο των ΗΠΑ για τη Γάζα - Τραμπ: «Ιστορική μέρα» - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι "πολύ, πολύ κοντά" στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μετά τη συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο.

«Αυτή είναι μια μεγάλη, σπουδαία ημέρα, μια υπέροχη ημέρα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου έχοντας δίπλα του τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. “Είμαστε τουλάχιστον πολύ, πολύ κοντά, και νομίζω ότι είμαστε ‘περισσότερο από πολύ κοντά’, και θέλω να ευχαριστήσω τον Μπίμπι που ήρθε πραγματικά και έκανε τη δουλειά”, πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ άρχισε την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό αναφερόμενος στη σημερινή ημέρα λέγοντας ότι είναι “ίσως μια από τις ωραιότερες ημέρες του πολιτισμού”.

Ο Ντόναλντ Τραμπ “ευχαρίστησε” τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για την “αποδοχή” του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων για τη Γάζα και δήλωσε ότι ελπίζει σε μια “θετική απάντηση” από τη Χαμάς, η οποία παρέλαβε το σχέδιο μέσω Κατάρ και δήλωσε ότι θα το μελετήσει και θα απαντήσει.

Διαβεβαίωσε τον Νετανιάχου ότι θα έχει την “πλήρη υποστήριξή” του στη Γάζα εάν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιο.

Η πρόταση που παρουσίασε ο Λευκός Οίκος προβλέπει τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, που θα συνοδεύεται από τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και την απελευθέρωση των ομήρων εντός 72 ωρών μετά το πράσινο φως από το Ισραήλ.

Το παλαιστινιακό έδαφος θα διοικείται από μια προσωρινή “τεχνοκρατική και απολίτικη” αρχή, από την οποία θα αποκλειστεί η Χαμάς.

Η Αρχή αυτή θα τεθεί υπό την εποπτεία μιας “επιτροπής ειρήνης” της οποίας θα προεδρεύει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ και στην οποία θα διαδραματίσει ρόλο ο Βρετανός πρώην πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ.

“Κανείς δεν θα εξαναγκαστεί” να φύγει από τη Γάζα εάν εφαρμοστεί το ειρηνευτικό σχέδιο, σύμφωνα με το έγγραφο που διένειμε ο Λευκός Οίκος, το οποίο διαβεβαιώνει ότι οι κάτοικοι θα “ενθαρρυνθούν” να παραμείνουν για να συμμετάσχουν στην ανοικοδόμηση.

Παράλληλα ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ισραήλ θα αποσυρθεί “κατά φάσεις” από τη Γάζα στο πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

“Σε συνεργασία με τη νέα μεταβατική αρχή στη Γάζα, όλα τα μέρη θα συμφωνήσουν σε ένα χρονοδιάγραμμα για την απόσυρση κατά φάσεις των ισραηλινών δυνάμεων”, ανακοίνωσε χαρακτηριστικά.

Νετανιάχου: Υποστηρίζει το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα από την Ουάσινγκτον ότι “υποστηρίζει” το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για να τερματιστεί ο πόλεμος, απειλώντας παράλληλα ότι θα “τελειώσει τη δουλειά” εάν η Χαμάς το απορρίψει.

“Υποστηρίζω το σχέδιό σας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, το οποίο μας επιτρέπει να επιτύχουμε τους πολεμικούς μας στόχους”, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο.

“Όλοι οι όμηροί μας, οι ζωντανοί και οι νεκροί, θα επιστρέψουν αμέσως στην πατρίδα. Η Χαμάς θα αφοπλιστεί. Η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί. Το Ισραήλ θα διατηρήσει την ευθύνη της ασφάλειας εκεί (στον παλαιστινιακό θύλακα σ.σ.), συμπεριλαμβανομένης μιας περιμέτρου ασφαλείας, για ένα χρονικό διάστημα”.

“Εάν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιό σας, κύριε πρόεδρε, ή εάν πουν ότι το αποδέχονται αλλά στη συνέχεια κάνουν τα πάντα για να το μπλοκάρουν, το Ισραήλ θα τελειώσει τη δουλειά μόνο του”, πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός από τον Λευκό Οίκο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επέμεινε σήμερα από την Ουάσινγκτον ότι η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα έχει κανένα ρόλο να διαδραματίσει στη Λωρίδα της Γάζας χωρίς να αλλάξει “ριζικά”, σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο αποδέχτηκε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

“Η Γάζα θα έχει μια ειρηνική διοίκηση πολιτών, της οποίας δεν θα ηγείται ούτε η Χαμάς ούτε η Παλαιστινιακή Αρχή”, δήλωσε παράλληλα ο Νετανιάχου.

“Σε σχέση με την Παλαιστινιακή Αρχή, εκτιμώ τη σταθερή σας θέση σύμφωνα με την οποία (η Παλαιστινιακή Αρχή σ.σ.) δεν θα μπορεί να έχει απολύτως κανένα ρόλο στη Γάζα χωρίς να περάσει από έναν πραγματικό και ριζοσπαστικό και πραγματικό μετασχηματισμό”, πρόσθεσε απευθυνόμενος στον Τραμπ.

Συγγνώμη Νετανιάχου στο Κατάρ για την επίθεση στη Ντόχα – «Δεν θα επαναληφθεί»

Συγγνώμη από τον πρωθυπουργό του Κατάρ για την επίθεση που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός στην Ντόχα, ζήτησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο άνδρες τη Δευτέρα (29/9) από τον Λευκό Οίκο, ανέφερε στο πρακτορείο Reuters μια πηγή προσκείμενη στην ισραηλινή κυβέρνηση.

Το τηλεφώνημα στον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, έγινε ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός βρισκόταν σε συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

Μια τεχνική ομάδα του Κατάρ βρίσκεται επίσης στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με μια άλλη πηγή που ενημερώθηκε για τις συνομιλίες.

Το τηλεφώνημα επιβεβαίωσε και ο Λευκός Οίκος ανακοινώνοντας ότι «πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ οργάνωσε μια τριμερή τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα μεταξύ του ιδίου, του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρωθυπουργού του Κατάρ σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι. Ο Νετανιάχου εξέφρασε στον αλ Θάνι τη βαθύτατη λύπη του για το πυραυλικό πλήγμα εναντίον στόχων της Χαμάς στη Ντόχα, κατά το οποίο σκοτώθηκε κατά λάθος ένας Καταριανός στρατιώτης. Δήλωσε επίσης ότι λυπάται βαθιά που η χώρα του παραβίασε την εθνική κυριαρχία του Κατάρ και διαβεβαίωσε ότι το Ισραήλ δεν θα προχωρήσει ξανά σε τέτοια επίθεση στο μέλλον».

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο αλ Θάνι χαιρέτισε αυτές τις δεσμεύσεις και υπογράμμισε ότι το Κατάρ είναι έτοιμο να συνεχίσει να συμβάλλει ουσιαστικά στην περιφερειακή ασφάλεια.

Ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία του να επανέλθουν σε θετική τροχιά οι σχέσεις του Ισραήλ και του Κατάρ, έπειτα από χρόνια αμοιβαίων παραπόνων και παρανοήσεων. Οι ηγέτες δέχτηκαν την πρόταση του Αμερικανού προέδρου για την εγκαθίδρυση ενός τριμερούς μηχανισμού, πρόσθεσε.

Στη συνομιλία τους συζήτησαν επίσης την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και τις προοπτικές για μια πιο ασφαλή Μέση Ανατολή.

Ο Τόνι Μπλερ χαιρετίζει “το τολμηρό σχέδιο” του Τραμπ στο οποίο θα έχει βασικό ρόλο

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, ο οποίος αναμένεται να συμμετάσχει σε μια επιτροπή που θα εποπτεύει τη μετάβαση στη Γάζα υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, χαιρέτισε το “τολμηρό και ευφυές” σχέδιο που ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος.

Αυτό το σχέδιο “μας προσφέρει την καλύτερη ευκαιρία για τον τερματισμό δύο χρόνων πολέμου”, δήλωσε ο Τόνι Μπλερ σε ανακοίνωση, ευχαριστώντας τον Ντόναλντ Τραμπ για την “ηγεσία του και την αποφασιστικότητά του”.

Η “Επιτροπή της Ειρήνης”, υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, θα επιβλέπει μια “απολίτικη και τεχνοκρατική” παλαιστινιακή επιτροπή η οποία θα διαχειρίζεται τις τρέχουσες υποθέσεις στη Γάζα.

Μακρόν: Να επιτευθχεί ειρήνη βασισμένη στη λύση δυο κρατών – Η Γαλλία είναι έτοιμη να συμβάλλει

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν σε σημερινή του ανακοίνωση χαιρέτισε τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ να θέσει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα και να επιτύχει την απελευθέρωση όλων των ομήρων, ενώ παράλληλα ευχήθηκε να δεσμευτεί και το Ισραήλ αποφασιστικά σε αυτή τη βάση.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε εκ παραλλήλου πως η Χαμάς δεν έχει άλλη επιλογή από την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Ο Μακρόν επισήμανε επίσης ότι τα ανωτέρω θα πρέπει να επιτρέψουν μία συζήτηση σε βάθος με όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους ούτως ώστε να επιτευχθεί μία διαρκής ειρήνη στην περιοχή βασισμένη στη λύση των δύο κρατών επί τη βάσει των πρόσφατων σχετικών αποφάσεων του ΟΗΕ. Τέλος ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρει ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.

Οκτώ αραβικές και μουσουλμανικές χώρες χαιρετίζουν τις «ειλικρινείς προσπάθειες» του προέδρου των ΗΠΑ

Αίγυπτος, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Τουρκία, Ινδονησία και Πακιστάν χαιρέτισαν το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας.

Σε κοινή δήλωσή τους, οι οκτώ χώρες «χαιρετίζουν τον ρόλο του αμερικανού προέδρου και τις ειλικρινείς προσπάθειές του με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα». Παράλληλα, «επιβεβαιώνουν τη βούλησή τους να συνεργαστούν με θετικό και εποικοδομητικό τρόπο με τις ΗΠΑ και τα ενδιαφερόμενα μέρη για την οριστικοποίηση της συμφωνίας και τη διασφάλιση της εφαρμογής της».

Η Παλαιστινιακή Αρχή έτομοιμη να συνεργαστεί στη βάση της λύσης δυο κρατών

Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρέτισε χθες Δευτέρα τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, όπως μετέδωσε το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων (WAFA).

Η Παλαιστινιακή Αρχή επανέλαβε τη δέσμευσή της να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ και άλλους εταίρους με στόχο μια συνολική συμφωνία που θα περιλαμβάνει «έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη δίκαιης ειρήνης στη βάση της λύσης των δύο κρατών», σύμφωνα με το WAFA.

Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ: Το σχέδιο του Τραμπ ισοδυναμεί με «συνταγή για ανάφλεξη της περιοχής»

Ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, σύμμαχος της Χαμάς, ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας πως το σχέδιο που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας ισοδυναμεί με «συνταγή για τη συνέχιση της επιθετικότητας εναντίον του παλαιστινιακού λαού και για την ανάφλεξη της περιοχής».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, υπογραμμίζει πως το Ισραήλ επιδιώκει να επιβάλει μέσω των ΗΠΑ όσα δεν κατάφερε να πετύχει με τον πόλεμο.

Επικαλούμενο διπλωματική πηγή, το δίκτυο Al Jazeera μετέδωσε νωρίτερα πως το Κατάρ και η Αίγυπτος παρέδωσαν το σχέδιο Τραμπ στη διαπραγματευτική ομάδα της Χαμάς, η οποία ενημέρωσε πως θα το μελετήσει προσεκτικά.