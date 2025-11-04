Ο Νιγηριανός ΥΠΕΞ απαντάει στον Τραμπ: Οι θρησκευτικές διώξεις με εμπλοκή του κράτους είναι αδύνατες με βάση το Σύνταγμα - Real.gr

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νιγηρίας Γιουσούφ Τούγκαρ δήλωσε σήμερα η κρατική εμπλοκή σε θρησκευτικές διώξεις είναι «αδύνατη» στη Νιγηρία με βάση τους νόμους και το Σύνταγμα της χώρας.

Ο υπουργός απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με την προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με ενδεχόμενη «ταχεία» στρατιωτική δράση στη Νιγηρία, αν η χώρα δεν καταφέρει να καταστείλει τις δολοφονίες χριστιανών από ισλαμιστές αντάρτες.

Μιλώντας στο Βερολίνο δίπλα στον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφυλ, ο Τούγκαρ επικαλέστηκε τη «συνταγματική δέσμευση [της χώρας του] στη θρησκευτική ελευθερία και το κράτος δικαίου» .

«Αυτό δείχνει ότι είναι αδύνατο να υπάρξει θρησκευτική δίωξη που μπορεί να υποστηριχθεί με οποιονδήποτε τρόπο, μορφή ή σχήμα από την κυβέρνηση της Νιγηρίας σε οποιοδήποτε επίπεδο, ομοσπονδιακό, περιφερειακό ή τοπικό — είναι αδύνατο», είπε.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, στο Truth Social, πως η κυβέρνησή του θα σταματήσει αμέσως τη χορήγηση κάθε βοήθειας και υποστήριξης στη Νιγηρία, την πιο πολυάνθρωπη χώρα και μεγαλύτερη παραγωγό πετρελαίου της Αφρικής.

Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις, θα ανοίξουν πυρ «για να εξοντώσουν εντελώς τους ισλαμιστές τρομοκράτες που διαπράττουν αυτές τις φρικτές ωμότητες», έγραψε ο Τραμπ.

Η προεδρία της Νιγηρίας απάντησε λέγοντας πως θα καλωσόριζε τη βοήθεια των ΗΠΑ στην καταπολέμηση ισλαμιστών ανταρτών στον βαθμό που η εδαφική ακεραιότητα της χώρας γίνεται σεβαστή.

Σύμβουλος του Νιγηριανού προέδρου Μπόλα Τινούμπου δήλωσε στο Ρόιτερς πως τα σχόλια του Τραμπ δεν εκλαμβάνονται με την κυριολεκτική σημασία τους και ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην πραγματικότητα «έχει καλή εντύπωση για τη Νιγηρία».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP