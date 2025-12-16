Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά του BBC για συκοφαντική δυσφήμιση - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε χθες Δευτέρα αγωγή κατά του BBC για συκοφαντική δυσφήμιση, σχετικά με επεξεργασμένα αποσπάσματα ομιλίας που τον έκαναν να φαίνεται ότι διέτασσε τους υποστηρικτές του να εισβάλουν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, ανοίγοντας ένα διεθνές μέτωπο στη μάχη του κατά της κάλυψης των ΜΜΕ που θεωρεί αναληθή ή άδικη.

Η αγωγή, που κατατέθηκε στη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα, περιλαμβάνει μία κατηγορία δυσφήμισης και μία κατηγορία παραβίασης νόμου περί εμπορικών πρακτικών της Φλόριντα. Η νομική ομάδα του κ. Τραμπ ζήτησε αποζημίωση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για κάθε κατηγορία, συνολικά 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Τραμπ κατηγορεί τον βρετανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ότι τον δυσφήμησε συνθέτοντας μέρη μιας ομιλίας του στις 6 Ιανουαρίου 2021, συμπεριλαμβανομένου ενός τμήματος όπου καλούσε τους υποστηρικτές του να πορευτούν προς το Καπιτώλιο και ενός άλλου όπου έλεγε «πολεμήστε με όλες σας τις δυνάμεις». Το απόσπασμα παραλείπει ένα τμήμα στο οποίο καλούσε σε ειρηνική διαμαρτυρία.

Το BBC έχει ζητήσει συγγνώμη από τον Τραμπ, παραδέχτηκε σφάλμα στην κρίση του και αναγνώρισε ότι η επεξεργασία δημιούργησε λανθασμένη εντύπωση ότι έκανε άμεση έκκληση για βίαιες ενέργειες. Ωστόσο, έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχει νομική βάση για αγωγή.

Η BBC χρηματοδοτείται μέσω υποχρεωτικού τέλους τηλεοπτικής άδειας, γεγονός που, όπως αναφέρουν νομικοί του Ηνωμένου Βασιλείου, καθιστά οποιαδήποτε πιθανή καταβολή αποζημίωσης στον Τραμπ πολιτικά ευαίσθητη.

Η κρίση οδήγησε σε παραιτήσεις δύο ανώτερων στελεχών

Αντιμετωπίζοντας μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις στα 103 χρόνια ιστορίας του, το BBC δήλωσε ότι δεν θα επαναλάβει το ντοκιμαντέρ σε καμία από τις πλατφόρμες του.

Η διαμάχη για το απόσπασμα, που προβλήθηκε στο ντοκιμαντέρ «Panorama» λίγο πριν τις προεδρικές εκλογές του 2024, προκάλεσε κρίση δημοσίων σχέσεων για τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα, οδηγώντας στις παραιτήσεις των δύο ανώτερων στελεχών του.

Οι δικηγόροι του Τραμπ υποστηρίζουν ότι το BBC προκάλεσε σοβαρή βλάβη στη φήμη και τα οικονομικά του.

Το ντοκιμαντέρ δέχτηκε αυστηρό έλεγχο μετά τη διαρροή ενός εγγράφου του BBC από εξωτερικό σύμβουλο προτύπων, το οποίο εξέφραζε ανησυχίες σχετικά με την επεξεργασία του, στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας για πολιτική μεροληψία στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα.

Το ντοκιμαντέρ δεν προβλήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ ενδέχεται να κατέφυγε στα αμερικανικά δικαστήρια επειδή οι αγωγές για δυσφήμιση στη Βρετανία πρέπει να υποβάλλονται εντός ενός έτους από τη δημοσίευση, ένα χρονικό παράθυρο που έχει πλέον λήξει για το επεισόδιο του «Panorama».

Οι νομικοί ειδικοί αναφέρουν ότι ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι το ντοκιμαντέρ ήταν ουσιαστικά αληθές και ότι οι αποφάσεις επεξεργασίας δεν δημιούργησαν ψευδή εντύπωση. Θα μπορούσε επίσης να ισχυριστεί ότι το πρόγραμμα δεν προκάλεσε βλάβη στη φήμη του Τραμπ.

Άλλα μέσα ενημέρωσης έχουν συμβιβαστεί με τον Τραμπ, όπως τα CBS και του ABC, όταν τους μήνυσε μετά τη νίκη του στις εκλογές του Νοεμβρίου 2024.

Ο Τραμπ έχει καταθέσει αγωγές κατά των New York Times, Wall Street Journal και μιας εφημερίδας στην Αϊόβα. Και οι τρεις αρνήθηκαν οποιαδήποτε παρανομία.

Η επίθεση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 2021 είχε στόχο να εμποδίσει το Κογκρέσο από το να επικυρώσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του 2020 έναντι του Τραμπ.

