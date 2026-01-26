Quantcast
Ο ΟΗΕ χαιρετίζει την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου της Χαμάς, ζητεί «πλήρη εφαρμογή» της συμφωνηθείσας εκεχειρίας - Real.gr
Ο ΟΗΕ χαιρετίζει την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου της Χαμάς, ζητεί «πλήρη εφαρμογή» της συμφωνηθείσας εκεχειρίας

23:59, 26/01/2026
Ο ΟΗΕ χαιρετίζει την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου της Χαμάς, ζητεί «πλήρη εφαρμογή» της συμφωνηθείσας εκεχειρίας

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ χαιρέτισε σήμερα την επιστροφή της σορού του τελευταίου ισραηλινού ομήρου που παρέμενε στη Λωρίδα της Γάζας μετά την άνευ προηγούμενου επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, ζητώντας παράλληλα την «πλήρη εφαρμογή» της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε ύστερα από δύο χρόνια πολέμου.

«Χαιρετίζουμε τις αναφορές για αυτήν την εξέλιξη και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια (του εκλιπόντος). Η πλήρης εφαρμογή της συμφωνηθείσας εκεχειρίας στη Γάζα είναι απολύτως απαραίτητη», δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ, εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

