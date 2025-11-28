Ο ΟΗΕ ζητεί «εις βάθος» έρευνα για την «κατά τα φαινόμενα συνοπτική εκτέλεση» δύο Παλαιστινίων στην Τζενίν - Real.gr

Quantcast
Ο ΟΗΕ ζητεί «εις βάθος» έρευνα για την «κατά τα φαινόμενα συνοπτική εκτέλεση» δύο Παλαιστινίων στην Τζενίν

14:15, 28/11/2025
Η Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ζητεί «εις βάθος» έρευνα μετά την «συνοπτική εκτέλεση κατά τα φαινόμενα» δύο Παλαιστινίων από ισραηλινούς αστυνομικούς χθες Πέμπτη στη Τζενίν της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης, την ώρα που παραδίδονταν.

«Είμαστε συγκλονισμνοι από τη φρικτή δολοφονία, χθες, δύο Παλαιστινίων από την ισραηλινή συνοριακή αστυνομία στη Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, σε μία νέα όπως φαίνεται συνοπτική εκτέλεση», δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Γενεύη ο εκπρόσωπος της Υπατης Αρμοστείας Τζέρεμι Λόρενς, ζητώντας να διεξαχθούν «ανεξάρτητες, ταχείες και εις βάθος» έρευνες για το συμβάν.

