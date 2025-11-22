Ο Οικουμενικός Πατριάρχης απένειμε τον τίτλο του Άρχοντα Διδασκάλου του Γένους στον σύμβουλο του προέδρου των ΗΠΑ, Χρήστο Μαραφάτσο - Real.gr

Σε 'Αρχοντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου χειροθέτησε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος τον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία, σύμβουλο του Προέδρου Ντόναντ Τραμπ, ιδρυτή του οργανισμού Greeks for Tramp και στενό συνεργάτη της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, Χρήστο Μαραφάτσο.

Στον κύριο Μαραφάτσο απονεμήθηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο ο τίτλος με τη διάκριση του Διδασκάλου του Γένους.

Όπως ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η απονομή του τίτλου αποτελεί για τον ίδιο ιερή ευθύνη να υπερασπιστεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο, να προστατεύσει τη θρησκευτική ελευθερία και να υπηρετήσει την ορθόδοξη χριστιανική πίστη μας, και την ελληνική κληρονομιά, με αφοσίωση στις προηγούμενες και στις μελλοντικές γενεές.

Ο Χρήστος Μαραφάτσος εξέφρασε τα αισθήματα ευγνωμοσύνης του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, τον Μητροπολίτη Νέας Ιερσέης Απόστολο και τους ‘Αρχοντες μέντορές του, που τον καθοδήγησαν σε αυτό το ταξίδι και του εμπιστεύθηκαν αυτή τη μεγάλη τιμή. Επίσης, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τη σύζυγό του Αντρέα και την κόρη τους Μαρκέλλα για την αγάπη και τη δύναμή τους και ομοίως προς τους γονείς και τα αδέλφια του για την υποστήριξη, την καθοδήγηση και το παράδειγμα ζωής που του προσέφεραν. «Είθε ο Θεός να με καθοδηγήσει να υπηρετήσω με ταπεινότητα και τιμή», κατέληξε.