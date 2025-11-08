Ο Ορμπάν εντυπωσιάστηκε από την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου - «Μπορώ να την πάρω μαζί μου στην Ουγγαρία;» ρώτησε τον Τραμπ - Real.gr

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δεν πέρασε απαρατήρητη στη χθεσινή συνάντηση που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βίκτορ Ορμπάν. Σε σημείο μάλιστα που ο Ούγγρος πρωθυπουργός αστειεύτηκε ότι ήθελε να την «κλέψει» από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο διάλογος σημειώθηκε κατά τη χθεσινή συνάντηση των δύο ηγετών στον Λευκό Οίκο, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκαν ζητήματα ενέργειας και εμπορίου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ουγγαρίας. Καθώς η συνάντηση πλησίαζε στο τέλος της, δημοσιογράφοι άρχισαν να απευθύνουν ερωτήσεις στον Τραμπ σχετικά με το κυβερνητικό shutdown και τις ανησυχίες των πολιτών για το κόστος διαβίωσης. Ένας εξ αυτών του υπενθύμισε ότι το προηγούμενο βράδυ είχε αρνηθεί να μιλήσει για την ακρίβεια που ταλαιπωρεί πολλούς Αμερικανούς.

Εκνευρισμένος, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε με έντονο ύφος ότι δεν έχει αρνηθεί ποτέ να μιλήσει για την ακρίβεια. «Μιλάω συνεχώς για αυτό το ζήτημα. Τώρα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση απ’ ό,τι ήμασταν σε σχέση τον Μπάιντεν και όλους τους υπόλοιπους».

Μετά την είσοδο της Λέβιτ στην αίθουσα, ο Τραμπ την ενημέρωσε για τον ισχυρισμό του δημοσιογράφου. Τότε η εκπρόσωπος Τύπου παρενέβη με μια αιχμηρή τοποθέτηση.

«Είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι οι δημοσιογράφοι σε αυτή την αίθουσα αρνήθηκαν να σχολιάσουν, κύριε Πρόεδρε, ότι κληρονομήσατε τη χειρότερη κρίση πληθωρισμού στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία και τη διορθώνετε μέσα σε δέκα μόλις μήνες», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου.

Η αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι ο λόγος που οι πολίτες ψήφισαν τον Ντόναλντ Τραμπ και ο ίδιος ασχολείται καθημερινά με αυτήν την αποστολή, ωστόσο τα ΜΜΕ δεν λένε κουβέντα γι’ αυτό, πρόσθεσε με έντονο ύφος η Λέβιτ.

Η παρέμβασή της φαίνεται πως έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στον Ορμπάν, ο οποίος γύρισε προς τον Τραμπ και τον ρώτησε αστειευόμενος: «Μπορώ να την πάρω για εμάς;». Ο Τραμπ, γελώντας, απάντησε: «Καρολάιν, ο πρωθυπουργός θα ήθελε να δουλέψεις γι’ αυτόν στην Ουγγαρία». Συνεχίζοντας τον ανάλαφρο διάλογο, ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχάρη τον Ούγγρο πρωθυπουργό για την καλή του κρίση και… παρακάλεσε την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου να μην τους αφήσει.