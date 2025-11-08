O Όρμπαν κέρδισε την εξαίρεση της Ουγγαρίας από τις κυρώσεις Τραμπ για την αγορά ρωσικού πετρελαίου - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε στον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν εξαίρεση από τις κυρώσεις, ώστε να συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο κατά τη διάρκεια μιας φιλικής συνάντησής τους στον Λευκό Οίκο.

O Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών, Πίτερ Σιγιάρτο με ανάρτησή του στο Χ χαιρέτισε αυτό που χαρακτήρισε «σημαντικό αποτέλεσμα» της συνάντησης, της πρώτης του Όρμπαν στο Λευκό Οίκο από την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία τον Ιανουάριο.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χορηγήσει στην Ουγγαρία πλήρη και απεριόριστη εξαίρεση από τις κυρώσεις για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Είμαστε ευγνώμονες για αυτή την απόφαση, η οποία εγγυάται την ενεργειακή ασφάλεια της Ουγγαρίας», προσέθεσε.

Παρόμοιες δηλώσεις έκανε και ο Βίκτορ Όρμπαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σε ουγγρικά μέσα ενημέρωσης μετά τις συνομιλίες του με τον Τραμπ, καθώς όπως είπε η Ουγγαρία «έχει λάβει πλήρη εξαίρεση από τις κυρώσεις» που επηρεάζουν το ρωσικό φυσικό αέριο που παραδίδεται στην Ουγγαρία από τον αγωγό TurkStream και το πετρέλαιο από τον αγωγό Druzhba.

«Ζητήσαμε από τον πρόεδρο να άρει τις κυρώσεις», δήλωσε ο Όρμπαν. «Συμφωνήσαμε και ο πρόεδρος αποφάσισε, και είπε ότι οι κυρώσεις δεν θα εφαρμοστούν σε αυτούς τους δύο αγωγούς», προσέθεσε.

Η Ουγγαρίαθα αγοράσει επίσης πυρηνικά καύσιμα από την αμερικανική εταιρεία Westinghouse Electric Company, πρόσθεσε ο Όρμπαν. Τα καύσιμα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την τροφοδοσία του πυρηνικού σταθμού Πακς της Ουγγαρίας, ο οποίος μέχρι τώρα βασιζόταν σε πυρηνικά καύσιμα που προμήθευε η Ρωσία, αν και Ούγγροι αξιωματούχοι τόνισαν νωρίτερα ότι η Βουδαπέστη θα συνεχίσει να αγοράζει και ρωσικά πυρηνικά καύσιμα.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Associated Press για σχόλιο, ωστόσο ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να δώσει απαλλαγή στην Ουγγαρία, η οποία δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη Ρωσία, παρά τις προσπάθειες της Ε.Ε. για απεξάρτηση.

«Το εξετάζουμε επειδή είναι πολύ δύσκολο για αυτόν (σ.σ. τον Όρμπαν) να πάρει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από άλλες περιοχές», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Όπως ξέρετε, (η Ουγγαρία) δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην εξάρτηση της Βουδαπέστης από τις ρωσικές ενεργειακές πηγές.

Ο Όρμπαν, μακροχρόνιος σύμμαχος του Τραμπ, είχε έρθει στην Ουάσινγκτον με σκοπό να πείσει τον πρόεδρο να επιτρέψει στην Ουγγαρία να συνεχίσει να εισάγει ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο χωρίς να υπόκειται στις κυρώσεις που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ στα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

Η Ουγγαρία έχει επίσης υποστεί έντονες πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να τερματίσει την εξάρτησή της από τη ρωσική ενέργεια, καθώς οι περισσότερες χώρες της Ε.Ε. έχουν μειώσει σημαντικά ή έχουν σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο Όρμπαν είχε χαρακτηρίσει την πρόσβαση στη ρωσική ενέργεια ως «ζωτικής σημασίας» ζήτημα για τη χώρα του, η οποία δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα και δήλωσε ότι σχεδίαζε να συζητήσει με τον Τραμπ τις «συνέπειες για τον ουγγρικό λαό» σε περίπτωση που οι κυρώσεις τεθούν σε ισχύ.

«Ο αγωγός δεν είναι ιδεολογικό ή πολιτικό ζήτημα. Είναι μια φυσική πραγματικότητα, επειδή δεν διαθέτουμε λιμάνι(α)», είπε ακόμα ο Όρμπαν.

Η Ουγγαρία – ο στενότερος σύμμαχος τόσο του Τραμπ όσο και του Κρεμλίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση – προσφέρθηκε επίσης να φιλοξενήσει μια σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.Ο Τραμπ ακύρωσε τη σύνοδο κορυφής τον Οκτώβριο, εν μέσω αυξανόμενης απογοήτευσης για την άρνηση του Πούτιν να τερματίσει την εισβολή του στην Ουκρανία, και επέβαλε κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας.

Η Ουάσιγκτον έχει δώσει στις εταιρείες που συνεργάζονται με τους ρωσικούς πετρελαϊκούς γίγαντες Rosneft και Lukoil ένα μήνα για να διακόψουν τις σχέσεις τους ή να αντιμετωπίσουν δευτερεύουσες κυρώσεις, οι οποίες θα τους στερήσουν την πρόσβαση σε αμερικανικές τράπεζες, εμπόρους, μεταφορείς και ασφαλιστικές εταιρείες.

Οι ειδικοί είχαν εκτιμήσει τη συμβολική νίκη του Όρμπαν

Οι ειδικοί είχαν δηλώσει ότι η συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ αναμενόταν να δώσει τουλάχιστον μια «συμβολική» νίκη στον Όρμπαν, ο οποίος αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου πρόκληση για την 15ετή διακυβέρνησή του ενόψει των εκλογών την επόμενη άνοιξη, εν μέσω οικονομικής στασιμότητας.

Ο Τραμπ είπε στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δείξουν περισσότερο σεβασμό στον Όρμπαν, ο οποίος τους έχει αγνοήσει σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. «Νομίζω ότι πρέπει να σέβονται την Ουγγαρία και να σέβονται αυτόν τον ηγέτη πολύ, πολύ έντονα, επειδή έχει δίκιο στο θέμα της μετανάστευσης», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος έχει εφαρμόσει σκληρά μέτρα κατά της μετανάστευσης στη χώρα του, ισχυρίστηκε και πάλι ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ των μεταναστών και της εγκληματικότητας, κάτι που δεν υποστηρίζεται από στατιστικά στοιχεία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Όρμπαν επισκέφθηκε τον «αγαπητό του φίλο» Τραμπ στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα τρεις φορές πέρυσι, αλλά η επιστροφή του Αμερικανού προέδρου στην εξουσία είχε ανάμεικτα αποτελέσματα για την Ουγγαρία. Η Ουάσιγκτον απέσυρε τις κυρώσεις κατά του κορυφαίου συμβούλου του Όρμπαν, Αντάλ Ρόγκαν, και αποκατέστησε το καθεστώς της χώρας στο πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα. Ωστόσο, οι δασμοί του Τραμπ κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πλήξει σοβαρά την εξαγωγική αυτοκινητοβιομηχανία της Ουγγαρίας, συμβάλλοντας στην ήδη αδύναμη οικονομία της χώρας.

Ο Ντάνιελ Χέγκεντους, διευθυντής της Κεντρικής Ευρώπης στο Γερμανικό Ταμείο Μάρσαλ (GMF), είχε προβλέψει ότι ο Τραμπ θα δείξει κάποια ευελιξία στο αίτημα του Όρμπαν σχετικά με τις κυρώσεις για το πετρέλαιο. «Περιμένω ότι ο Τραμπ θα δώσει στον Όρμπαν μια νίκη που θα μπορεί να πουλήσει στην πατρίδα του και θα ενισχύσει τη θέση του, καθώς η κυβέρνηση υποστηρίζει ενεργά τις πολιτικές δυνάμεις που διαιρούν την ΕΕ», είχε δηλώσει.

Ο Όρμπαν, ο οποίος αρνήθηκε να στείλει στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και αντιτίθεται στην αίτηση ένταξης του Κιέβου στην Ε.Ε., έχει συχνά διαφωνίες με τις Βρυξέλλες σχετικά με το κράτος δικαίου και άλλα θέματα.

Πηγές: AP, AFP