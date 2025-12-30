Ο Οτσαλάν καλεί την Τουρκία να διευκολύνει την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις και την Δαμασκό - Real.gr

Ο ιστορικός ηγέτης του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) Αμπντουλάχ Οτσαλάν, που βρίσκεται στην φυλακή εδώ και 26 χρόνια, καλεί την Τουρκία να διευκολύνει την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), αιχμή του δόρατος των οποίων είναι οι κουρδικές Μονάδες Προστασίας του Κουρδικού Λαού (YPG), και την Δαμασκό, με μήνυμά του που αναρτήθηκε σήμερα από το τουρκικό φιλοκουρδικό κόμμα DEM.

Το μήνυμα του Οτσαλάν δίνεται στην δημοσιότητα μία ημέρα πριν από την λήξη της προθεσμίας για την εφαρμογή της συμφωνίας ενσωμάτωσης των κουρδικών δυνάμεων στους συριακούς θεσμούς.

«Είναι σημαντικό η Τουρκία να διαδραματίσει έναν ρόλο μεσολαβητή, εποικοδομητικό και προσανατολισμένο στον διάλογο στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας. Αυτό είναι ζωτικό τόσο για την περιφερειακή ειρήνη όσο και για την ενίσχυση της ίδιας της δικής της εσωτερικής ειρήνης», δηλώνει ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν στο μήνυμά του που γράφτηκε και φέρει ημερομηνία της 30ής Δεκεμβρίου.

«Ο βασικός όρος που διατυπώνεται στην συμφωνία η οποία υπεγράφη στις 10 Μαρτίου ανάμεσα στις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις και την κυβέρνηση της Δαμασκού αποτελεί δημοκρατικό υπόδειγμα που επιτρέπει στους λαούς να κυβερνηθούν μαζί. Αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει επίσης μία βάση δημοκρατικής ενσωμάτωσης η οποία μπορεί να γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τις κεντρικές αρχές. Η εφαρμογή της συμφωνίας της 10ής Μαρτίου θα διευκολύνει και θα επιταχύνει αυτήν την διαδικασία», γράφει.

Η συμφωνία που υπογράφηκε τον Μάρτιο ανάμεσα στους Κούρδους και την κεντρική συριακή ηγεσία προβλέπει την ενσωμάτωση των κουρδικών θεσμών στην κεντρική εξουσία και κυρίως την ένταξη των κουρδικών στρατιωτικών δυνάμεων στον συριακό στρατό.

Η συμφωνία επρόκειτο να τεθεί σε εφαρμογή μέχρι το τέλος του έτους, αλλά οι διαπραγματεύσεις έχουν περιέλθει σε τέλμα.

Ο ηγέτης των Κούρδων της Συρίας Μαζλούμ Αμπντί διαβεβαίωσε την Πέμπτη ότι κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποτραπεί η αποτυχία της συμφωνίας.

Επανέλαβε τα αιτήματα των Συριακών Δυνάμεων της Συρίας για αποκέντρωση, οι οποίες έχουν απορριφθεί από την κεντρική εξουσία υπό τον Αχμεντ αλ-Σάρα, ο οποίος ανέτρεψε το 2024 τον Μπασάρ αλ-Ασαντ.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Χακάν Φιντάν έχει ζητήσει από τους Κούρδους να εφαρμόσουν την συμφωνία και να μην γίνουν «εμπόδιο στην σταθερότητα της χώρας».

Η Αγκυρα, που θεωρεί την παρουσία των κούρδων μαχητών στα τουρκοσυριακά σύνορα απειλή και έχει πραγματοποιήσει κατά το διάστημα 2016-2019 τρεις πολεμικές επιχειρήσεις στην Συρία, προειδοποίησε πρόσφατα τους Κούρδους ότι οι εταίροι της συμφωνίας «χάνουν την υπομονή τους».