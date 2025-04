Ο ουκρανικός στρατός λέει ότι αιχμαλώτισε δύο Κινέζους που πολεμούσαν στο Ντονέτσκ - Zελένσκι: Ο Πούτιν εμπλέκει κι άλλες χώρες - Real.gr

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι οι ουκρανικές δυνάμεις αιχμαλώτισαν δύο Κινέζους που πολεμούσαν στο πλευρό της Ρωσίας στην ανατολική Ουκρανία, γεγονός που θα μπορούσε να απειλήσει τις ειρηνευτικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Το Πεκίνο είναι στενός διπλωματικός σύμμαχος της Μόσχας, αλλά διαψεύδει ότι βοήθησε άμεσα στην ευρείας κλίμακας εισβολή του Κρεμλίνου, την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να τερματίσει γρήγορα.

Σε ανάρτησή του μέσω X, όπου δημοσίευσε βίντεο με έναν από τους άνδρες αυτούς, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι το Κίεβο διαθέτει «πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι υπάρχουν πολλοί περισσότεροι Κινέζοι πολίτες» που πολεμούν. Δεν διευκρίνισε αν η Ουκρανία πιστεύει ότι οι άνδρες ενεργούσαν κατόπιν εντολών του Πεκίνου. Στο βίντεο εικονίζεται νέος με στρατιωτική στολή και δεμένα χέρια που προσπαθεί να περιγράψει σε συνομιλητή του (εκτός κάδρου) μια μάχη στην οποία συμμετείχε. Ακούγεται η λέξη «διοικητής» στα αγγλικά.

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 8, 2025