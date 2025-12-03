Ο Ουκρανός διαπραγματευτής Ουμέροφ θα έχει συνομιλίες στις Βρυξέλλες, μετά θα μεταβεί στις ΗΠΑ - Real.gr

Ο υψηλόβαθμος διαπραγματευτής της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ θα έχει σήμερα συνομιλίες στις Βρυξέλλες με συμβούλους εθνικής ασφαλείας Ευρωπαίων ηγετών και στη συνέχεια θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ουκρανοί εκπρόσωποι θα ενημερώσουν τους συναδέλφους τους στην Ευρώπη για το τι είναι γνωστό μετά τις επαφές που είχε χθες η αμερικανική πλευρά στη Μόσχα, και θα συζητήσουν επίσης το ευρωπαϊκό τμήμα της απαραίτητης αρχιτεκτονικής ασφαλείας», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στην εφαρμογή Telegram.

Πηγή που γνωρίζει την κατάσταση δήλωσε νωρίτερα στο Ρόιτερς πως ο Ρουστέμ Ουμέροφ αναμένεται να έχει συνομιλίες με Ευρωπαίους αξιωματούχους στις Βρυξέλλες σήμερα και μπορεί στη συνέχεια να μεταβεί στις ΗΠΑ για συναντήσεις.

Η πηγή δήλωσε επίσης πως ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιστρέφει στο Κίεβο έπειτα από ένα ταξίδι στην Ευρώπη, όπου επισκέφθηκε το Παρίσι και το Δουβλίνο.