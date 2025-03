Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι είχε «εποικοδομητική τηλεφωνική συνομιλία» με τον Αμερικανό ομόλογο του - Real.gr

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Άντριι Σιμπίχα δήλωσε ότι είχε σήμερα «εποικοδομητική τηλεφωνική συνομιλία» με τον Αμερικανό ομόλογο του Μάρκο Ρούμπιο με τον οποίο συζήτησε την επικείμενη διμερή συνάντηση στην Σαουδική Αραβία.

«Η Ουκρανία επιθυμεί να τερματισθεί ο πόλεμος και η ηγεσία των ΗΠΑ είναι κατηγορηματική στο να πετύχει διαρκή ειρήνη. Συζητήσαμε επίσης τρόπους για να προωθήσουμε την διμερή μας συνεργασία», δήλωσε ο Σιμπίχα μέσω ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.

I had a constructive call with @SecRubio. We discussed the upcoming meeting between Ukrainian and US delegations in Saudi Arabia. Ukraine wants the war to end, and US leadership is essential for achieving lasting peace. We also discussed ways to advance our bilateral cooperation.

