Quantcast
Ο πάπας Λέων ΙΔ' έφθασε στην Τουρκία για την πρώτη επίσκεψή του στο εξωτερικό - Real.gr
real player

Ο πάπας Λέων ΙΔ’ έφθασε στην Τουρκία για την πρώτη επίσκεψή του στο εξωτερικό

11:57, 27/11/2025
Ο πάπας Λέων ΙΔ’ έφθασε στην Τουρκία για την πρώτη επίσκεψή του στο εξωτερικό

ΠΗΓΗ: EPA/ALESSANDRO DI MEO

Ο Λέων ΙΔ’ έφθασε σήμερα στην Τουρκία για μια τετραήμερη επίσκεψη, αρχίζοντας το πρώτο διεθνές ταξίδι της παπικής θητείας του που θα τον οδηγήσει στη συνέχεια στο Λίβανο, γνωστοποίησε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που επιβαίνει στο παπικό αεροπλάνο.

Ο αμερικανός πάπας έφθασε στις 12:20 (τοπική ώρα, 11:20 ώρα Ελλάδας) στην Άγκυρα. Το απόγευμα πρόκειται να συναντήσει εκεί τον ισλαμοσυντηρητικό πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και να εκφωνήσει λόγο ενώπιον των αρχών και του διπλωματικού σώματος, πριν μεταβεί το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Νέο έκτακτο της ΕΜΥ: Τι «δείχνουν» τα νεότερα μετεωρολογικά δεδομένα - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Νέο έκτακτο της ΕΜΥ: Τι «δείχνουν» τα νεότερα μετεωρολογικά δεδομένα - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

12:36 27/11
Δείτε όλη τη συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη στον realfm 97.8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου

Δείτε όλη τη συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη στον realfm 97.8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου

11:06 27/11
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με πλαστά έργα τέχνης - Κατασχέθηκαν πάνω από 400 πίνακες ζωγραφικής, όπλα και σφαίρες

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με πλαστά έργα τέχνης - Κατασχέθηκαν πάνω από 400 πίνακες ζωγραφικής, όπλα και σφαίρες

09:48 27/11
Τσίπρας για το βιβλίο του: Τους ευχαριστώ πολύ για τα καλά τους λόγια - Εγώ θα μιλήσω στις 3 Δεκεμβρίου

Τσίπρας για το βιβλίο του: Τους ευχαριστώ πολύ για τα καλά τους λόγια - Εγώ θα μιλήσω στις 3 Δεκεμβρίου

09:28 27/11
Καβγάς on air στην ΕΡΤ για τον Ουγγαρέζο και τον Γεωργιάδη - Κωνσταντοπούλου: Με ειρωνεύεστε; - ΒΙΝΤΕΟ

Καβγάς on air στην ΕΡΤ για τον Ουγγαρέζο και τον Γεωργιάδη - Κωνσταντοπούλου: Με ειρωνεύεστε; - ΒΙΝΤΕΟ

13:39 27/11
Θρήνος για τον 19χρονο Ραφαήλ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο: Ηταν η δεύτερη ημέρα του ως ΕΠΟΠ

Θρήνος για τον 19χρονο Ραφαήλ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο: Ηταν η δεύτερη ημέρα του ως ΕΠΟΠ

09:15 27/11
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την άμεση επανακλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη ζητεί η ΝΔ επιφυλασσόμενη για βίαιη προσαγωγή - To αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την άμεση επανακλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη ζητεί η ΝΔ επιφυλασσόμενη για βίαιη προσαγωγή - To αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς

09:33 27/11
Δολοφονία στη Σαλαμίνα: «Αυτή τη γυναίκα να την προσέχετε» έλεγε η 75χρονη για τη νύφη της

Δολοφονία στη Σαλαμίνα: «Αυτή τη γυναίκα να την προσέχετε» έλεγε η 75χρονη για τη νύφη της

08:39 27/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved