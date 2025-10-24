Quantcast
Ο ΠΟΥ αντιμετωπίζει δραστικές περικοπές στον προϋπολογισμό του - Real.gr
real player

Ο ΠΟΥ αντιμετωπίζει δραστικές περικοπές στον προϋπολογισμό του

08:30, 24/10/2025
Ο ΠΟΥ αντιμετωπίζει δραστικές περικοπές στον προϋπολογισμό του

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε σήμερα ότι αντιμετωπίζει δραστικές περικοπές στον προϋπολογισμό του για τις έκτακτες ανθρωπιστικές ανάγκες φέτος, με τις προοπτικές να είναι "δυσοίωνες" για το 2026.

Επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, οι ΗΠΑ, κατά παράδοση ο κορυφαίος δωρητής παγκοσμίως, μείωσαν σε μεγάλο βαθμό τη διεθνή τους βοήθεια, και άλλοι μεγάλοι δωρητές παρουσίασαν “σφιχτούς” προϋπολογισμούς.

Η Τερέζα Ζακαρία, υπεύθυνη των ανθρωπιστικών δράσεων και παρεμβάσεων του ΠΟΥ σε περιπτώσεις καταστροφών, δήλωσε ότι η υπηρεσία υγείας του ΟΗΕ έλαβε φέτος 40% λιγότερη χρηματοδότηση για τις έκτακτες ανθρωπιστικές ανάγκες ανά τον κόσμο σε σχέση με το 2024. “Είναι τεράστια” η περικοπή, δήλωσε σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο ΠΟΥ έχει εντοπίσει περισσότερους από 300 εκατομμύρια ανθρώπους που χρήζουν ανθρωπιστικής βοήθειας και “χρειάστηκε να κάνει μια πολύ δύσκολη επιλογή για να καθορίσει σε ποιόν θα δώσει προτεραιότητα και σε ποιον όχι”, πρόσθεσε.

Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, Ο ΠΟΥ δηλώνει ότι εστιάζει στους πλέον άπορους, στα πιο δύσκολα μέρη.

Άμεση συνέπεια αυτών των περικοπών, περισσότερα από 5.600 υγειονομικά κέντρα αναγκάστηκαν να μειώσουν τις υπηρεσίες του σε όλον τον κόσμο και περισσότερα από 2.000 αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη δραστηριότητά τους.

“Αυτό περιόρισε άμεσα την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας για 53 εκατομμύρια ανθρώπους” ανά στον κόσμο, σύμφωνα με την Ζακαρία. Και “οι προοπτικές για το 2026 είναι πράγματι δυσοίωνες”.

Σε χώρες όπως η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Σουδάν και η Αϊτή, “παρατηρούμε ήδη μια αύξηση στο ποσοστό μητρικής θνησιμότητας και στο ποσοστό υποσιτισμού, και η κατάσταση δεν σταματά να επιδεινώνεται”, εξήγησε η υπεύθυνη του ΠΟΥ.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γεμπρεγέσους δήλωσε ότι ανησυχεί πολύ για τις συνέπειες στις φτωχότερες χώρες.

Ωστόσο, “πολλές χώρες συνειδητοποιούν την κατάσταση και δηλώνουν ότι χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας”, επιστρατεύοντας τους εθνικούς τους πόρους για τη χρηματοδότηση των δικών τους συστημάτων υγείας, “συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων υγειονομικών αναγκών”, σημείωσε εντούτοις ο επικεφαλής του ΠΟΥ ως θετική συνέπεια.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Βίντεο ντοκουμέντο: Πώς εξαπατούσε ηλικιωμένους στην Αθήνα προσποιούμενος τον υδραυλικό - Καρέ καρέ η δράση του

Βίντεο ντοκουμέντο: Πώς εξαπατούσε ηλικιωμένους στην Αθήνα προσποιούμενος τον υδραυλικό - Καρέ καρέ η δράση του

08:32 24/10
Γκάζι: Η στιγμή που η 16χρονη χάνει τις αισθήσεις της έξω από το κλαμπ - Τα τελευταία της λόγια

Γκάζι: Η στιγμή που η 16χρονη χάνει τις αισθήσεις της έξω από το κλαμπ - Τα τελευταία της λόγια

23:01 23/10
Κορωπί: Μπροστά στα παιδιά τους ξυλοκόπησε ο 50χρονος τη σύντροφό του - Είχε συλληφθεί και το 2023 για ενδοοικογενειακή βία

Κορωπί: Μπροστά στα παιδιά τους ξυλοκόπησε ο 50χρονος τη σύντροφό του - Είχε συλληφθεί και το 2023 για ενδοοικογενειακή βία

08:39 24/10
ΥΕΘΑ για τον Άγνωστο Στρατιώτη: «Αναθέτουμε σε τρίτο την καθαριότητα του χώρου...» - Η ανάρτηση Δούκα

ΥΕΘΑ για τον Άγνωστο Στρατιώτη: «Αναθέτουμε σε τρίτο την καθαριότητα του χώρου...» - Η ανάρτηση Δούκα

22:21 23/10
Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Η Τουρκία δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο SAFE όσο διατηρεί το casus belli απέναντι στην Ελλάδα

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Η Τουρκία δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο SAFE όσο διατηρεί το casus belli απέναντι στην Ελλάδα

01:00 24/10
Δημοσκόπηση Pulse: Προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου - Τι λένε οι πολίτες για Άγνωστο Στρατιώτη και ακρίβεια

Δημοσκόπηση Pulse: Προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου - Τι λένε οι πολίτες για Άγνωστο Στρατιώτη και ακρίβεια

21:47 23/10
Kontra 24: Πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Kontra 24: Πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

07:28 24/10
Υπέρ της πρότασης Φάμελλου για συμπόρευση με Τσίπρα η πλειοψηφία της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ - «Όχι» από τρεις

Υπέρ της πρότασης Φάμελλου για συμπόρευση με Τσίπρα η πλειοψηφία της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ - «Όχι» από τρεις

20:43 23/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved