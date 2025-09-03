Ο Πούτιν προσκάλεσε τον Κιμ στη Ρωσία - Real.gr

Quantcast
12:43, 03/09/2025
Ο Πούτιν προσκάλεσε τον Κιμ στη Ρωσία

epa12347770 North Korean leader Kim Jong Un (C-L) and Russian President Vladimir Putin (C-R) walk as they meet at the Diaoyutai State Guesthouse, on the occasion of the 80th anniversary of victory in the Chinese People's War of Resistance against Japanese Aggression and the end of World War Two, in Beijing, China, 03 September 2025. EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν προσκάλεσε σήμερα τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν στη Ρωσία μετά τις συνομιλίες που είχε μαζί του στο Πεκίνο, σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Κρεμλίνο.

«Θα ειδωθούμε σύντομα», είπε ο Κιμ μέσω διερμηνέα, αγκαλιάζοντας τον Πούτιν για να τον αποχαιρετίσει μετά τις συνομιλίες που είχαν οι δύο ηγέτες στην κινεζική πρωτεύουσα, οι οποίες διήρκεσαν δυόμισι ώρες.

«Σε περιμένουμε, έλα να μας επισκεφθείς», απάντησε ο Πούτιν.

Ο Κιμ είχε νωρίτερα δεσμευτεί για την πλήρη υποστήριξή του στον Πούτιν, υποσχόμενος να κάνει «ό,τι μπορεί για να βοηθήσει» τη Μόσχα, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος είχε ευχαριστήσει την Πιονγκγιάνγκ για την αποστολή στρατιωτών για να πολεμήσουν στο πλευρό της Ρωσίας κατά των δυνάμεων της Ουκρανίας.

