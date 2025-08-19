Ο Πούτιν πρότεινε να συναντηθεί με τον Ζελένσκι στη Μόσχα - Η απάντηση του Ουκρανού Προέδρου - Real.gr

Quantcast
Ο Πούτιν πρότεινε να συναντηθεί με τον Ζελένσκι στη Μόσχα - Η απάντηση του Ουκρανού Προέδρου
Ο Πούτιν πρότεινε να συναντηθεί με τον Ζελένσκι στη Μόσχα – Η απάντηση του Ουκρανού Προέδρου

18:23, 19/08/2025
Ο Πούτιν πρότεινε να συναντηθεί με τον Ζελένσκι στη Μόσχα – Η απάντηση του Ουκρανού Προέδρου

Ο Ρώσος Πρόεδρος το πρότεινε κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Τραμπ.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε να οργανώσει μια διμερή συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση του θέματος.

«Ο Πούτιν ανέφερε τη Μόσχα» κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεφωνικής επικοινωνίας χθες, ανέφερε μία από αυτές τις πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στον Λευκό Οίκο μαζί με Ευρωπαίους ηγέτες, «απάντησε “όχι”», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

