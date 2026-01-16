Ο Πούτιν σε ρόλο μεσολαβητή στο Ιράν: Τηλεφωνική επικοινωνία με Νετανιάχου και Πεζεσκιάν - Real.gr

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συζήτησαν τηλεφωνικά σήμερα την κατάσταση στην Μέση Ανατολή και το Ιράν, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν θα μιλήσει αργότερα με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.

Ο Πούτιν προσέφερε στον Νετανιάχου την διαμεσολάβησή του για το Ιράν και δήλωσε στον ισραηλινό ηγέτη ότι τάσσεται υπέρ «της ενίσχυσης των πολιτικών και διπλωματικών προσπαθειών για την προστασία της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή», σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

«Θα σας ενημερώσουμε προσεχώς για την τηλεφωνική επικοινωνία με τον ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν. Η κατάσταση είναι πολύ τεταμένη στην περιοχή και ο πρόεδρος (Πούτιν) συνεχίζει τις προσπάθειες υπέρ της αποκλιμάκωσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.