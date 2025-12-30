Quantcast
Ο Πούτιν συζήτησε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με τον Πεζεσκιάν - Real.gr
real player

Ο Πούτιν συζήτησε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με τον Πεζεσκιάν

20:45, 30/12/2025
Ο Πούτιν συζήτησε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με τον Πεζεσκιάν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συζήτησε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε μαζί του, ανακοίνωσε η υπηρεσία Τύπου του Κρεμλίνου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved