Ο πρίγκιπας Λοράν του Βελγίου παραδέχθηκε ότι είχε συναντήσει τον Τζέφρι Έπστιν δύο φορές κατ’ ιδίαν - Real.gr

Ο πρίγκιπας Λοράν του Βελγίου παραδέχθηκε ότι είχε συναντήσει τον Τζέφρι Έπστιν δύο φορές κατ’ ιδίαν, στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, έπειτα από αίτημα του Αμερικανού επιχειρηματία.

Η διευκρίνιση αυτή περιλαμβάνεται σε δεύτερη ανακοίνωση που εξέδωσε ο πρίγκιπας του Βελγίου, μετά τη δημοσιοποίηση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Έπστιν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, στην οποία αναφερόταν το όνομά του.

Στο e-mail, που εστάλη στις 17 Οκτωβρίου 2012, ο Έπστιν ζητούσε από τη βοηθό του να προσθέσει τον πρίγκηπα στις επαφές του.

Η βοηθός του απάντησε ότι θα τον προσθέσει στο βιβλίο διευθύνσεων και ρώτησε αν ήθελε να του τηλεφωνήσει εκ μέρους του.

Στα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα δεν υπάρχει συνέχεια ή απάντηση από τον Έπστιν.

ΑΠΕ-ΜΠΕ