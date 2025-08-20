Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μετακομίζει και εγείρει ερωτήματα για το μέλλον των Ανακτόρων - Real.gr

Η οικογένεια θα μετακομίσει «αργότερα αυτήν τη χρονιά».

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου και η οικογένειά του προβλέπεται να εγκατασταθούν σε μία νέα ιδιοκτησία στην περιοχή του Ουίνδσορ, εγείροντας ερωτήματα για το μέλλον των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ, που προσφάτως ανακαινίστηκαν.

Όπως γράφει η ταμπλόιντ The Sun, το πριγκιπικό ζεύγος και τα τρία παιδιά του βρήκαν στο Forest Lodge, ένα αρχοντικό με οκτώ δωμάτια στο Ουίνδσορ, δυτικά του Λονδίνου, το «παντοτινό σπίτι» τους.

Το παλάτι του Κένσινγκτον, που διαχειρίζεται την επικοινωνία του Ουίλιαμ και της Κέιτ, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων πως η οικογένεια θα μετακομίσει «αργότερα αυτήν τη χρονιά».

Ζούσε ήδη στον βασιλικό τομέα, σε μια μικρότερη κατοικία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ