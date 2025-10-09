«Ο πρόεδρος της ειρήνης»: Η ανάρτηση του Λευκού Οίκου μετά την καταρχήν συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς - Real.gr

Με μία ανάρτησή του, τα ξημερώματα της Πέμπτης στο X, ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ «Πρόεδρο της Ειρήνης», μετά την καταρχήν συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, το Ισραήλ και η Χαμάς γνωστοποίησαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, μετά από δύο χρόνια συγκρούσεων. Η συμφωνία αποτελεί μέρος του σχεδίου που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο την επίτευξη «διαρκούς» ειρήνης στην περιοχή.

THE PEACE PRESIDENT. pic.twitter.com/bq3nMvuiSd — The White House (@WhiteHouse) October 9, 2025

O Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν εγκρίνει την πρώτη φάση της ειρηνευτικής πρότασης των ΗΠΑ για τη Γάζα, η οποία προβλέπει την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων.

«Είμαι πολύ περήφανος που ανακοινώνω ότι το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν εγκρίνει την πρώτη φάση του ειρηνευτικού μας σχεδίου», δήλωσε ο Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social.