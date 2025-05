Ο πρόεδρος της Κένυας δέχτηκε επίθεση με παπούτσι στη διάρκεια ομιλίας του - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο πρόεδρος της Κένυας Γουίλιαμ Ρούτο απέκρουσε με το χέρι του παπούτσι που πέταξαν εναντίον του στη διάρκεια ομιλίας του για το κόστος ζωής, θέμα που προκαλεί δημόσια οργή, όπως δείχνουν βίντεο που προβλήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ρούτο έχει αναγκαστεί να εγκαταλείψει τις αυξήσεις φόρων και να προσκαλέσει μέλη της αντιπολίτευσης στο υπουργικό συμβούλιο, αλλά παραμένει σε υψηλά επίπεδα η δυσαρέσκεια των πολιτών στη χώρα αυτή της ανατολικής Αφρικής.

Χθες, Κυριακή, σε συγκέντρωση στην κομητεία Μιγκόρι, στη δυτική Κένυα, ο Ρούτο απέκρουσε με το χέρι του το παπούτσι που εκσφενδονίστηκε από κάποιον ανάμεσα στο πλήθος, που παρακολουθούσε την ομιλία του, και δεν φάνηκε να τραυματίζεται, σύμφωνα με τρία βίντεο.

Someone in the crowd hurled what appeared to be a shoe at President William Ruto during his address at Kehancha Town in Migori County, shortly after launching a 298-unit affordable housing project on Sunday.

The flying object narrowly missed the President, who was momentarily… pic.twitter.com/SP0HwMNqP5

— Cyprian, Is Nyakundi (@C_NyaKundiH) May 4, 2025