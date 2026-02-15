Ο πρόεδρος της Ρουμανίας θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ ως παρατηρητής - Real.gr

Ο πρόεδρος της Ρουμανίας Νίκουσορ Νταν ανακοίνωσε σήμερα μέσω του λογαριασμού του στο X ότι θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ στις 19 Φεβρουαρίου ως παρατηρητής.

«Την επόμενη εβδομάδα, θα συμμετάσχω στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης στην Ουάσινγκτον, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ», έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αφού πρόσφατα επιβεβαίωσε ότι η χώρα του εξακολουθεί να εξετάζει το ενδεχόμενο να ενταχθεί στο Συμβούλιο υπό την ηγεσία του Αμερικανού προέδρου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP